La Juve ripete quanto accaduto alla vigilia dell’Inter: Spalletti in silenzio, parlerà un giocatore

Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus. Il club ha deciso di attuare la stessa strategia fatta prima delle partite contro Inter e Roma.

La Juventus si appresta a vivere la vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese da giocare in trasferta. Una partita che per i bianconeri sarà molto importante per proseguire la sua corsa al quarto posto occupato dalla Roma che ora dista solo un punto. Non sarà facile contro Zaniolo e compagni ma la Vecchia Signora ha tutte le carte in regola per cercare di fare risultato e lo farà contando anche su Vlahovic e Milik recuperati e finalmente a disposizione di Luciano Spalletti.

Ecco, proprio l'allenatore bianconero però non sarà protagonista della consueta conferenza stampa della vigilia che di solito vede protagonisti i vari allenatori. La Juventus infatti ha deciso di portare avanti ancora questa nuova strategia comunicativa usata già prima della partita tanto discussa contro l'Inter. In quell'occasione Spalletti non c'era e lasciò spazio al suo Manuel Locatelli, di rispondere alle domande dei vari giornalisti. Contro l'Udinese accadrà la stessa cosa: sarà un giocatore a parlare.

Francisco Conceicao in campo con la Juventus.

La scelta della società è ricaduta su Francisco Conceicao il quale parlerà da solo senza nemmeno la presenza di Spalletti che dunque darà appuntamento a media e tifosi solo a Udine. Il portoghese sarà dunque il protagonista della vigilia dopo esserlo stato già contro il Pisa nel 4-0 rifilato ai toscani dove ha ben figurato nonostante non sia stato in grado di mettere la palla in rete. Oltre a Locatelli e Conceicao prima ancora era stato Pierre Kalulu a parlare ai giornalisti alla vigilia della partita poi pareggiata 3-3 dalla Juventus contro la Roma all'Olimpico.

Si tratta di un nuovo modo di intendere le conferenze stampa senza che sia necessariamente protagonista solo l'allenatore. In Europa spesso si assiste alla presenza sia del tecnico che di un giocatore della squadra. In questo caso la Juventus però vuole che i protagonisti, a rotazione, siano un po' tutti, non soltanto il proprio tecnico. Una scelta che chiaramente va fatta anche a seconda del momento. In questo caso non c'è necessità che sia necessariamente Spalletti a parlare e per questo il club ha deciso di attuare questa strategia del tutto insolita per il calcio italiano.