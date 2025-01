video suggerito

La Juve può perdere Alisha Lehmann in caso di addio di Douglas Luiz: doppia operazione in uscita Se Douglas Juve dovesse lasciare la Juve a gennaio allora anche Alisha Lehmann potrebbe seguirlo: la loro avventura in Italia terminerebbe dopo appena sei mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, ma il suo possibile addio potrebbe essere concatenato a quello della compagna Alisha Lehmann. La svizzera è arrivata in estate a Torino nell'operazione con l'Aston Villa che ha coinvolto entrambi, ma proprio come il brasiliano sta trovando immense difficoltà nella Serie A femminile dove non è ancora diventata protagonista. Per questo anche lei potrebbe decidere di lasciare le Juventus Women dopo appena sei mesi dal suo arrivo, seguendo il fidanzato in una nuova avventura che li riporterebbe nuovamente in Inghilterra.

È la notizia rilanciata da SkySports che parla di una nuova operazione combinata anche in uscita. Se Douglas Luiz dovesse decidere di tornare in Premier League allora anche la sua compagna potrebbe fare lo stesso, spinta dal rendimento insoddisfacente che ha avuto nei primi mesi della sua avventura bianconera che non sta andando come tutti si sarebbero aspettati la scorsa estate.

Lehmann pronta a seguire Douglas Luiz in caso di addio

Il brasiliano sembra destinato a lasciare la Juventus già a gennaio. I bianconeri ascolteranno soltanto le offerte di prestito con obbligo di riscatto, o addirittura l'acquisto a titolo definitivo da parte delle squadre interessate: Douglas Luiz ha ancora qualche estimatore in Premier League, ma la sua partenza potrebbe essere legata a quella di Alisha Lehmann che potrebbe seguirlo anche questa volta. I due sono arrivati a Torino insieme nella doppia operazione con l'Aston Villa, ma nessuno dei due ha avuto l'impatto immaginato.

Per questo anche la svizzera ha aperto alla cessione nel mercato di gennaio, così da trasferirsi assieme al compagno ancora per una volta. La calciatrice non ha trovato fortuna tra le fila delle Juventus Women: l'inizio di questa stagione è stato complicato per lei che non è mai diventata titolare fissa della squadra e anche dal punto di vista mediatico non ha mai portato quella visibilità che in tanti avevano immaginato dato il suo enorme seguito sui social.