La Juve può evitare di pagare 45 milioni per Openda a una sola condizione: è quasi impossibile

La Juventus ha previsto un pagamento di 45 milioni per il riscatto obbligatorio di Openda, ma il giocatore non sta ancora rendendo al meglio. Nell’operazione col Lipsia è prevista una sola condizione per far saltare l’affare: è praticamente impossibile che si realizzi.

Lois Openda è diventato un nuovo giocatore della Juventus praticamente nelle ultime ore di mercato quando l'affare Kolo Muani col PSG è definitivamente saltato. L'attaccante è approdato in bianconero con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro ma con obbligo di riscatto dal Lipsia a 40,6 milioni + 1,7 di bonus. Al momento però Openda alla Juventus non sta rendendo come sperava la società e anche Igor Tudor. Il suo ingresso in campo contro il Milan nell'ultimo turno ha confermato i dubbi del pubblico bianconero che già nelle partite precedenti aveva notato un giocatore poco incisivo.

Presto per dare giudizi, certo, ma a differenza di Zhegrova, il quale contro il Borussia Dortmund in poco tempo è riuscito ad essere decisivo, Openda rischia di essere un flop. La Juventus fa gli scongiuri considerando i 42 milioni di euro che al termine della stagione dovrà sborsare per il suo acquisto. Di fatto non esiste nulla che possa far saltare l'accordo, solo una possibilità, quasi impossibile che si possa realizzare: la retrocessione in Serie B della Juventus.

Openda in campo con la Juventus.

Di fatto si tratta di una condizione che rappresenta una formalità per l'operazione Openda. Comolli ha soltanto cercato di chiudere questo affare con un accordo che potesse portare la Juventus a risparmiare qualcosa in questa stagione per poi spendere la cifra pattuita col Lipsia solo il prossimo 1 luglio. La retrocessione in Serie B della Juventus, a meno di clamorosi ribaltoni, caos totale o altri fattori, di certo non è in discussione. I bianconeri sono già in lotta per i primi posti della classifica di Serie A conquistando anche due punti nelle prime due gare di Champions League.

David e Vlahovic, gli altri attaccanti in rosa con Openda.

Il rischio, visto l'inizio poco incoraggiante di Openda, è che la Juventus si possa ritrovare a spendere una cifra davvero alta per un giocatore che però ha già deluso le aspettative in questo inizio di stagione. Di fatto è prestissimo – e lo ribadiamo ancora – dare un giudizio sull'attaccante. Comolli ha puntato su Openda forte anche dei suoi numeri incoraggianti: 33 gol in Bundesliga, 28 in Eredivisie, 21 in Ligue 1, 8 tra Champions e Conference League e 3 reti con la Nazionale maggiore belga. Ma al momento l'investimento non sembra dare ancora i suoi frutti.