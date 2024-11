La Juve e Pogba si dicono addio, la rescissione è ufficiale: “Non sempre le cose vanno come vorremmo”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Finisce la seconda tormentata avventura di Paul Pogba alla Juventus. La società bianconera ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il centrocampista francese che dal prossimo 1° dicembre sarà dunque svincolato e libero di accasarsi a parametro zero in un altro club per quando scadrà la sua squalifica per doping:

"Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale" questa la breve nota diramata dal club piemontese tramite i propri canali ufficiali.

Ha scelto un post social invece il 31enne transalpino per congedarsi dalla squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio: "Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus!" è difatti il messaggio rivolto da Pogba sul proprio profilo Instagram al momento dell'ufficializzazione della separazione definitiva.

Termina dunque anticipatamente il contratto con i bianconeri fino al 2026 del centrocampista francese che, dopo la riduzione della squalifica per doping, potrà nuovamente scendere regolarmente in campo già a marzo. Ma non lo farà con la squadra di Thiago Motta dato che la società bianconera e l'entourage del giocatore hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto del giocatore che percepiva un netto di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus e che, con la fine della squalifica, la Juventus avrebbe dovuto tornare a riconoscere al transalpino (dopo la squalifica difatti ha riconosciuto al giocatore il salario minimo di circa 2.000 euro al mese). Adesso Paul Pogba è dunque libero di trovare una nuova squadra. Tanti infatti sono i club interessati al giocatore, dall'Inghilterra al resto d'Europa ma anche squadre dell'Arabia Saudita e dell'MLS sono interessate a ingaggiare il centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018.