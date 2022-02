La guerra tra sponsor infiamma lo spogliatoio del PSG: le scarpe di Messi scompaiono sui social La guerra dei marchi costringe il PSG ad alcuni escamotage in occasione delle campagne pubblicitarie per adattarsi a tutte le scelte fatte dai giocatori.

A cura di Vito Lamorte

Il PSG, qualche settimana fa, ha presentato una nuova maglia in edizione limitata che ha lasciato un'istantanea piuttosto curiosa e fa capire anche l'ambiente che si respira nello spogliatoio parigini. Sui profili social della squadra della capitale francese è stato pubblicato un post dal quale sono sparite le scarpe di Lionel Messi, coperte dalla figura di Kylian Mbappé, perché il fuoriclasse argentino è sponsorizzato da Adidas e il club veste Nike in collaborazione con il brand Jordan.

Dal 2006 la Pulce ha come sponsor tecnico l'Adidas e questo avrebbe potuto cercare un problema con lo sponsor se si fosse presentato alla presentazione della nuova maglia del PSG con il marchio tedesco. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, dei 31 giocatori che compongono la rosa dell'attuale leader della Ligue 1, 15 indossano scarpe Nike, 13 indossano Adidas, 2 Puma e uno Mizuno (Sergio Ramos).

Esistono due tipologie di contratto: quelli che hanno solo un contratto di sponsorizzazione e quelli che hanno stipulato un contratto di fornitura di materiale. Il quotidiano parigino sottolinea che dei 13 giocatori che vestono Adidas, solo 9 sono importanti per il brand tedesco. Per quanto riguarda Nike, Kylian Mbappé è l'alfiere dell'azienda americana, con Marquinhos, Verratti o Kimpembe alle sue spalle. Per quanto riguarda il fortissimo attaccante francese, dall'età di 13 anni ha deciso di firmare un contratto con l'azienda dell'Oregon ed è una delle icone del marchio americano.

Un altro dei brand con un peso importante all'interno del PSG è Puma: due anni fa Neymar ha deciso di firmare uno storico contratto con la casa tedesca al prezzo di 20 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato sempre da Le Parisien, "i contratti che i giocatori firmano sono dovuti a una questione economica": giocatori come Messi o Neymar partecipano direttamente al processo di fabbricazione delle scarpe fornite dai marchi per adattare le proprie esigenze al campo di gioco e per la personalizzazione anche estetica.

La guerra dei marchi costringe il club a ricorrere a trucchi, che in alcuni casi si notano e in altre occasioni non sono così evidenti, in occasione delle campagne pubblicitarie per adattarsi a tutte le scelte fatte dai giocatori.