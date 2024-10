La Grecia vuole rinviare la partita contro l’Inghilterra dopo la morte di Baldock: sono in shock

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Grecia ha fatto richiesta alla UEFA per poter rinviare la partita di Nations League contro l'Inghilterra in programma questa sera a causa della tragica morte di George Baldock, scomparso misteriosamente nella piscina della sua casa di Glyfada, nel sud di Atene. Le cause della morte del giocatore sono ancora da chiarire e i suoi compagni di nazionale sono ancora in stato di shock per la notizia.

Il 31enne di origine britannica giocava al Panathinaikos e dal 2022 aveva indossato per 12 volte la maglia della Grecia. E il triste destino ha voluto che la nazionale greca affrontasse proprio oggi i Tre Leoni, una partita delicatissima per tutta la storia che si porta dietro: Baldock non era stato convocato per l'occasione ma è impossibile non pensare a lui in un incontro così che si giocherebbe soltanto qualche ora dopo la sua morte avvolta dal mistero.

La Grecia chiede di spostare la partita

Come riportato dall'agenzia di stampa greca SDNA la federazione calcistica ellenica è in costante contatto con la UEFA per provare a rinviare la partita prevista oggi alle ore 20:45 a Wembley. L'organo di governo del calcio europeo però fa pressioni affinché le due squadre giochino come previsto, rimbalzando tutte le richieste arrivate dalla Grecia.

All'interno del rapporto consegnato per chiedere il rinvio sono elencate tutte le motivazioni: i giocatori della nazionale sono tutti in stato di shock, soprattutto per la suggestione della partita contro l'Inghilterra che ricorda inevitabilmente Baldock. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole ed è per questo motivo che la sua nazionale aveva chiesto di non scendere in campo.

Mancano pochissime ore alla sfida e la richiesta non è ancora stata accolta. Si prevede quindi che la partita si svolgerà come da calendario ma non mancheranno omaggi al giocatore, a partire dal lutto nero al braccio che porteranno entrambe le squadre, oltre a diverse iniziative previste prima del fischio d'inizio.