La Germania si qualifica ai Mondiali, rischiava i playoff: poteva incontrare l’Italia agli spareggi

La Germania evita la beffa e si qualifica ai Mondiali 2026 vincendo per 6-0 contro la Slovacchia: rischiava di fare gli spareggi, avrebbe potuto incontrare l’Italia in finale.

La Germania aveva bisogno di una vittoria contro la Slovacchia per evitare l'incubi playoff e qualificarsi direttamene ai Mondiali 2026 e i giocatori non se lo sono fatti ripetere due volte: hanno addirittura dilagato trionfando per 6-0, un risultato netto che chiude il girone di qualificazione cominciato con la sconfitta inaspettata proprio contro la nazionale di Calzona.

I tedeschi hanno dovuto rincorrere gli slovacchi che sembravano perfetti, ma alla fine sono loro a strappare il pass per la competizione che si giocherà la prossima estate in Nord America. Anche l'Italia ha osservato con attenzione lo scontro diretto, dato che la seconda qualificata potrebbe essere una delle avversarie per la finale degli spareggi.

La Germania travolge la Slovacchia

Incredibilmente le due nazionali sono arrivate allo scontro diretto a pari punti, ma la Germania aveva a disposizione due risultati su tre in virtù della miglior differenza reti (il criterio fondamentale da prendere in considerazione). Una situazione assurda visto il dislivello che c'è sulla carta: la vittoria della Slovacchia nella prima partita del girone ha condizionato tutto e ha costretto i tedeschi a una rincorsa folle, finita proprio con il 6-0.

Nel primo tempo i ragazzi di Nagelsmann hanno fatto tutto nel primo tempo, chiuso con il risultato di 4-0, e i due gol segnati nella ripresa hanno sigillato il risultato. Missione compiuta per la Germania che si qualifica direttamente ai Mondiali con il primo posto nel girone e una sola sconfitta. Sarebbe stata una delle possibili avversarie dell'Italia nella finale playoff, uno scontro pieno di storia che gli azzurri avrebbero evitato molto volentieri vista la qualità della Mannschaft. Nell'urna finisce la Slovacchia che vive la sconfitta come sua sorta di beffa: è arrivata a un passo dal grande sogno di qualificarsi ai Mondiali, ma cercherà di entrarci dalla porta di servizio.