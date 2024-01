La furbata di Chimbonda: squalificato come allenatore si tessera come giocatore e torna in panchina Pascal Chimbonda, ex calciatore del Tottenham e vicecampione del mondo nel 2006, ha subito una dura squalifica come allenatore. La sua squadra ha deciso di tesserarlo come calciatore per aggirare la sanzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una storia particolarissima arriva dall'Inghilterra e precisamente dallo Skelmersdale United, una squadra che disputa un campionato dilettantistico, gioca nella nona categoria inglese. Il protagonista è Pascal Chimbonda, ex calciatore del Lione che disputò con la Francia i Mondiali del 2006. Chimbonda è l'allenatore di questa squadra e per aggirare una pesante squalifica ha cambiato status ed è tornato calciatore. Lo Skelmersdale così prova a gabbare le regole.

Il calcio inglese, a tutti i livelli, regala delle storie incredibili. Stavolta si alza l'asticella. Perché la vicenda che coinvolge l'ex difensore è veramente curiosa. Cosa è successo a Chimbonda? Lo scorso ottobre il francese è stato espulso nella partita contro il Barnoldswick. Motivo? Il tecnico è stato punito per essere entrato in campo per separare due calciatori che stavano litigando. Il giudice sportivo inglese gli infligge cinque giornate di squalifica. Tante. Ma soprattutto a corredo c'era una sanzione peggiore. Perché gli è stato anche vietato l'ingresso allo stadio.

Il club ha fatto ricorso, le cose sono andate per le lunghe ma l'esito è stato positivo. Le giornate di squalifica si riducono a tre, e il divieto di entrare allo stadio è stato totalmente cancellato. Meglio era difficile. In fondo la sanzione era motivata da una squalifica. Si poteva fermare lo Skelmersdale United, ma non lo ha fatto e con un comunicato, che non è passato inosservato, ha commentato tutta la vicenda e in modo così diretto, smargiasso, senza nascondersi ha annunciato di aver aggirato il regolamento.

Come ci sono riusciti? Hanno deciso di tesserare Pascal Chimbonda come calciatore. Furbata o protesta non è dato saperlo. Ma certamente il francese facendosi tesserare potrà sedere in panchina come giocatore, non potrà certo dirigere la squadra, ma qualche dritta la darà ai suoi calciatori, magari nell'intervallo e di sicuro prima della partita. Il comunicato si chiude con queste parole: "A tal proposito, Pascal è ora registrato come giocatore, e potremmo davvero vederlo giocare contro il Bury sabato 27 gennaio". Tecnicamente Chimbonda si è tesserato da solo, perché in Inghilterra funziona anche così.