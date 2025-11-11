La frecciata di Orsolini a Spalletti sull’Italia: “La squadra era avvilita, con Gattuso c’è serenità”

La Nazionale ha fatto grandi cambiamenti e con l’arrivo di Gattuso in panchina ha centrato i playoff Mondiali. Orsolini racconta cosa è cambiato: “Il mister ci ha fatto capire che dovevamo uscire insieme dalla situazione in cui eravamo”.

Moldavia e Norvegia saranno le ultime due avversarie dell'Italia che si avvia verso gli spareggi per i Mondiali 2026, terzo tentativo consecutivo in cui spera di poter finalmente avere successo. L'arrivo di Rino Gattuso in panchina ha dato un nuovo slancio alla Nazionale e tutti i giocatori lo testimoniano, a cominciare da Riccardo Orsolini che in conferenza stampa ha parlato proprio del cambio di tendenza rispetto alla gestione di Luciano Spalletti, esonerato lo scorso giugno dopo la vittoria con la Moldavia.

Orsolini commenta la cura Gattuso

Dalla Moldavia alla Moldavia tante cose sono cambiate, a partire dal commissario tecnico che sarà in panchina. La gara d'andata era stata l'ultima di Spalletti e questa volta gli Azzurri si presentano con Gattuso per consolidare il secondo posto già archiviato, dato che per il primo servirebbe davvero un miracolo. Il clima è completamente diverso e lo conferma Orsolini che sottolinea i cambiamenti maggiori apportati dal nuovo allenatore: "Gattuso quando è arrivato ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo, forse la squadra prima era un po' spenta, avvilita. Il mister ci ha dato subito tranquillità, serenità, ci ha fatto subito capire che dovevamo uscire insieme dalla situazione in cui eravamo con il lavoro".

È una frecciata al passato e al lavoro svolto da Spalletti che rischiava seriamente di essere escluso anche dagli spareggi, finendo fuori dai due posti utili per poter sognare i prossimi Mondiali. Ripete la parola tranquillità, un fattore fondamentale portato dal nuovo CT che in pochissimi mesi ha archiviato l'obiettivo minimo richiesto dalla federazione, quello di centrare i playoff.

Le prossime partite dell'Italia

È l'ultima finestra in cui poter fare esperimenti per creare la squadra giusta, perché a marzo la Nazionale si giocherà tutto negli spareggi. L'Italia giocherà giovedì la partita contro la Moldavia, la più facile delle due previste in questa sosta, mentre domenica sera a San Siro affronterà la capolista Norvegia che è sicurissima del suo primo posto e dell'accesso diretto ai Mondiali 2026.