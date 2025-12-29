Serie A
La frase sussurrata da Allegri a Rabiot diventa virale: parlano come fossero ancora alla Juventus

Allegri ferma Rabiot negli spogliatoi del Meazza e gli sussurra con una frase la presenza di Andrea Agnelli in tribuna. “C’è il presidente”, come se fossero ancora alla Juventus.
A cura di Fabrizio Rinelli
Massimiliano Allegri ha festeggiato il successo del suo Milan contro il Verona per 3-0 nell'ultima partita del 2025 rossonero con un pranzo-cena in compagnia di Andrea Agnelli. L'ex presidente della Juventus era infatti presente sulle tribune del Meazza a San Siro per assistere alla partita dei rossoneri contro i veneti. Oltre al legame sportivo con Allegri c'è sempre stata una profonda stima sfociata in un'amicizia che portano avanti da sempre anche lontani dal terreno di gioco e dal contesto sportivo. Un esempio ulteriore di quanto fosse "famiglia" quella Juventus. Un concetto da sempre decantato da Agnelli e sul quale si reggeva la sua Juventus.

E proprio questo legame intenso è emerso anche in un video spuntato sui social in cui si vede Allegri nel tunnel del Meazza fermare Rabiot, ex Juventus, avvisandolo: "C'è il presidente oggi". Come se fossero ancora legati alla Juventus e a quel "presidente" che ancora oggi riconoscono come tale. Sul futuro dell'ex patron dei bianconeri c'è ancora un velo di mistero tra chi pensa che presto possa rimpossessarsi della Juventus e chi crede che stia preparando un progetto – ma non immediato – sempre con l'obiettivo di un ritorno nel calcio alla Vecchia Signora. Nel frattempo Agnelli si gode i vecchi amici e riappare in Italia solo per Allegri.

"C'è il presidente oggi qui" dice Allegri appena incrocia Rabiot nel tunnel che porta i giocatori del Milan negli spogliatoi. Il centrocampista francese aveva le cuffie nelle orecchie e così le toglie per accertarsi di cosa avesse detto davvero il suo allenatore. E così Allegri ripete sussurrandogli a bassa voce: "C'è il presidente, Andrea (Agnelli ndr)". Rabiot resta perplesso, sembra sorpreso e guarda Allegri limitandosi a rispondere solo con una mezza domanda: "Ma è qui?". Allegri risponde positivamente dopo la reazione del francese. Cosa c'è di strano? Nulla, se non fosse che in tribuna per Milan-Verona ci fosse anche il presidente della squadra che oggi Allegri e Rabiot rappresentano: il Milan.

Leggi anche
Chi è Lamine Ba, il talento 12enne della Juventus diventato virale dopo il video dei suoi numeri
Agnelli in tribuna al Meazza.
Agnelli in tribuna al Meazza.

Agnelli infatti era sui sediolini del Meazza seduto proprio di fianco a Paolo Scaroni, numero uno del Milan. Insomma, il concetto di "presidente" e di legame forte a questa figura sia Allegri che Rabiot sembra che colleghino proprio a una figura come Agnelli. Quest'ultimo infatti alla Juventus è sempre stato a stretto contatto con la squadra dagli allenamenti alle partite in casa fino alle trasferte, passando per la presenza fissa negli uffici della Continassa. Un presidente che era parte integrante di una squadra come la Juventus che con Allegri in panchina ha scritto pagine importanti della storia bianconera.

Calcio
Juventus
Milan
