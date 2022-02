La foto di Wanda Nara non è quello che sembra: sulla scacchiera c’è un messaggio nascosto per Icardi Dall’Argentina si rincorrono le voci di nuova crisi del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. E lei apparecchia una rappresentazione della sua vita in cui nulla è lasciato al caso…

A cura di Paolo Fiorenza

Difficile riattaccare con la colla qualcosa che è caduto a terra frantumandosi in mille pezzi. Uno ci può provare, ma prima o poi – al minimo urto – si romperà di nuovo. Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara era stato faticosamente rimesso assieme dopo il tradimento del calciatore – lui giura non consumato fisicamente nell'incontro in albergo con la China Suarez, arrivato al culmine di settimane di chat e video bollenti – ma adesso a quanto pare ci risiamo.

Tutto è cominciato con le mosse social dell'ex capitano dell'Inter, che sabato scorso ha prima smesso di seguire la moglie su Instagram e cambiato la foto del profilo, mettendone una con le figlie al posto di quella con Wanda, poi ha chiuso l'account, al momento ancora irraggiungibile. Aveva fatto esattamente la stessa cosa nello scorso ottobre, quando la showgirl argentina aveva deciso di divorziare dopo aver scoperchiato la tresca con la China. Adesso sembra – da quanto riferiscono i media argentini – che un nuovo motivo di crisi sia stata la scoperta da parte di Wanda che il marito stesse guardando le storie su Instagram della Suarez. La presa d'atto che Icardi non riesca a togliersela dalla testa avrebbe fatto esplodere nuovamente il rapporto, con buona pace di tutto quanto è stato postato dalla coppia tra la fine di dicembre e tutto il mese di gennaio: immagini studiate per dare l'idea di un rinnovato amore, con le vacanze in Argentina e le feste dei figli.

Foto di abbracci, dediche melense sul senso dell'amore e della famiglia, con sullo sfondo – a fare da collante fondamentale per i più cinici – il rapporto calciatore-procuratrice su cui si regge l'azienda Icardi, con un fatturato da decine di milioni. Adesso arriva un nuovo scossone, raccontato come d'abitudine sui social, a ribadire l'intreccio indissolubile tra la vita reale di Mauro e Wanda e la sua rappresentazione ad uso e consumo dei loro followers. Ed allora anche il post di ieri della 35enne influencer e imprenditrice diventa più di un indizio, in questo eterno sceneggiato.

Nell'immagine si vede Wanda in una delle sue pose classiche, atteggiata come una grande dirigente d'azienda, con il cellulare in una mano e l'altra sulla tastiera del suo portatile. Ma stavolta c'è un dettaglio in più, abbastanza sorprendente visto che non era mai comparso prima. La showgirl ha infatti deciso di aggiungere alla rappresentazione della sua vita anche una scacchiera, in cui si vede molto bene – in primo piano – il pezzo del re nero caduto, evidentemente dopo uno scacco matto. Peraltro proprio per opera della regina bianca, come si desume dalla posizione dei pezzi sulla scacchiera. Wanda ha immediatamente ottenuto il risultato sperato: c'è stato un fiume di commenti che le hanno chiesto se fosse un messaggio in codice sul suo rapporto con Icardi. "Sono occupata", è tutto quello che ha aggiunto nella didascalia, con un cuore nero a corredo.

È Wanda a condurre il gioco: lei vuole che si sappia. Come un'abile scacchista. È lei e non altri a decidere della sua vita e – se è il caso – a dare scacco matto al re caduto in disgrazia. Perché sbagliare ancora, sulla scacchiera della vita, sarebbe troppo per non subirne le conseguenze. Nell'esplodere delle voci sulla nuova crisi della coppia, la moglie di Icardi ha poi fatto un'ulteriore mossa nella notte, postando una storia poi cancellata dopo un paio d'ore.

"Porto a passeggio tutte le notti Tano", ha scritto Wanda a corredo di un video in cui la si vede passeggiare col cane ai bordi della Senna a Parigi. Al suo fianco c'è anche Mauro. Quello che però ha catturato maggiormente l'attenzione è l'atteggiamento del giocatore del PSG: non guarda lo smartphone della moglie che ad un certo punto cerca di filmarlo, mostrando un'espressione seria – per non dire gelida – sul volto. Poi si incammina dando le spalle a Wanda: scene ben diverse dai filmini di grande complicità del passato. Se la Nara voleva smentire così le voci sempre più insistenti di separazione tra lei e il marito, diciamo che ha sortito l'effetto opposto. Sotto lo stesso tetto evidentemente ci stanno ancora, ma l'aria che tira non sembra delle migliori.