La foto di sport con più ‘like’ nella storia di Instagram è quella di Lionel Messi con la Copa America Lionel Messi è il nuovo re di Instagram. L’immagine condivisa dal campione argentino dopo la vittoria della Copa America 2021 in casa del Brasile è diventata quella con più ‘like’ nella storia di Instagram pubblicata da uno sportivo. La Pulce ha desiderato talmente tanto questa vittoria con l’Argentina che i suoi tifosi lo hanno inondato di tributi sui social e gli hanno fatto sentire un enorme affetto per il titolo conquistato al Maracana.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi ce l'ha fatta. La Pulce è riuscito a realizzare il suo sogno di vincere un trofeo con la sua nazionale e lo ha fatto nel modo più dirompente possibile: il numero 10 della Seleccìon ha alzato al cielo la Copa América in casa del Brasile al Maracana, dopo la finale vinta dall'Argentina per 1-0 grazie ad una rete di Angel Di Maria. Il fuoriclasse di Rosario ci teneva a vincere un torneo con la sua nazionale e lo ha fatto nel modo più incredibile per un argentino: in casa dei rivali e nello stadio simbolo del calcio brasiliano. Il trionfo dell'Albiceleste di Lionel Scaloni è stato celebrato in tutto il mondo perché a tutti sembrava ingiusto il fatto che il sei volta Pallone d'Oro non avesse mai trionfato con la sua selezione nazionale e sui social network sono stati in tanti a tributargli un pensiero. Dopo aver vinto la sua prima Copa América, Messi ha voluto condividere con i suoi follower una fotografia su Instagram che sta battendo tutti i record ed è diventata l'immagine sportiva del suddetto social network con 19,4 milioni di ‘like'. Il calciatore classe 1987 ha completato così il suo post: "Che meravigliosa follia!!! È fantastico, grazie a Dio!!! SIAMO CAMPIONI!!!!!! #VamosArgentina".

Oltre a ricevere il premio come miglior calciatore del torneo della CONMEBOL per le sue straordinarie prestazioni, Messi si è messo in risalto per un gesto bellissimo: Messi è venuto a conoscenza della storia di Hernan, cittadino argentino di 100 anni e suo grande tifoso, che da sempre si appunta i suoi gol a mano su un taccuino e per ringraziarlo gli ha inviato un video che ha emozionato tutta la famiglia.

In attesa di mettere nero su bianco il rinnovo del contratto con il Barcellona, che ormai sembra essere imminente, Leo Messi è a Miami con la sua famiglia e trascorrendo qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavorare in vista della prossima stagione: in linea di massima dovrebbero esserci novità nei prossimi giorni sulla permanenza dell'argentino al Camp Nou e dovrebbe prolungare la sua esperienze per altri cinque anni con il club catalano.