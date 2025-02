video suggerito

La foto della festa del Bayern Monaco diventa virale: tre ex calciatori sono irriconoscibili Il Bayern Monaco celebra i suoi 125 anni e ha organizzato una grande festa, nella quale sono stati protagonisti tanti ex calciatori. Alcuni di essi non sono stati riconosciuti rapidamente nemmeno da accaniti tifosi.

A cura di Alessio Morra

Il Bayern Monaco ha compiuto 125 anni. Cercherà di celebrarli con il ritorno al successo. In Bundesliga la squadra guidata da Kompany è a buon punto, in Champions il cammino è duro, ma la finale è in casa ed è uno stimolo ulteriore. I bavaresi hanno celebrato con tutti i crismi il proprio anniversario e lo hanno fatto con una grande festa, alla quale sono stati invitati tanti calciatori che hanno fatto la storia del club. Alcuni di essi sono un po' cambiati e le immagini di alcuni di loro sono diventate popolarissime su web e social.

Il Bayern Monaco celebra i 125 anni

Celebrazione con tutti i crismi per il Bayern, che ha lanciato una serie di prodotti (che stanno andando letteralmente a ruba) e ha organizzato anche una partita tra ‘Leggende' il prossimo 17 marzo. L'evento principale è stata la serata alla quale ha partecipato anche il presidente della FIFA Gianni Infantino. Tutti i calciatori di oggi presenti, ovviamente, con l'allenatore Kompany, e tanti protagonisti del passato.

Paul Breitner, leggendario ex calciatore del Bayern e della nazionale tedesca.

Paul Breitner è stato uno dei più cercati. Grandissimo calciatore e personaggio mai banale fuori dal calcio. Classe 1951, è stato una bandiera della squadra ed è ricordato anche per il gol nella finale del Mundial del 1982, segnò anche nella finale del 1974. Presente anche l'altro grande mito Kalle Rummenigge, con Netzer e Hoeness.

Salihamidzic, Kuffour, Elber, Jeremies ed Hargreaves da sinistra a destra.

La foto dei vincitori della Champions League 2001

Alla festa c'erano anche i giocatori che hanno vestito la maglia del Bayern tra gli anni '90 e il nuovo millennio, molti di questi hanno disputato almeno una finale di Champions. C'erano gli assai rappresentativi Kahn e Salihamidzic, che sono stati poi anche dirigenti, e con loro una serie di ex calciatori che più d'uno ha faticato a riconoscere. Tra questi pure l'ex difensore Samuel Kuffour, che ha avuto un passato alla Roma, il brasiliano Elber e i centrocampisti Jens Jeremies ed Owen Hargreaves.

La foto con ‘Brazzo' Salihamidzic, Kuffour, Elber, Jeremeis ed Hargreaves, che conquistarono la Champions a Milano nel 2001, ha fatto il giro del mondo.