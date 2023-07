La foto del matrimonio di Bernardo Silva scatena i tifosi: “Anni di Guardiola ed ecco cosa succede” Bernardo Silva si è sposato nello scorso fine settimana e molti hanno notato qualcosa in una foto del suo matrimonio che è stata postata sui social: “Pep Guardiola è davvero il migliore”.

A cura di Paolo Fiorenza

I giocatori del Manchester City si godono le meritate vacanze dopo una stagione trionfale in cui hanno portato a casa tutto. Il fantastico Triplete chiuso con la Champions League vinta da Haaland e compagni in finale sull'Inter – trofeo che si è andato ad aggiungere alla Premier League e alla FA Cup messe in bacheca in precedenza – ha suggellato i 7 anni di gestione di Pep Guardiola, che questa Champions l'aveva desiderata con tutta l'anima durante l'intera sua gestione.

Molti infatti avevano fatto notare che il 52enne allenatore catalano non era più riuscito a vincere la coppa dalle grandi orecchie dai tempi del Barcellona di Messi: Guardiola alla fine ce l'ha fatta e in quelle lacrime irrefrenabili nell'abbraccio fortissimo con De Bruyne a fine partita c'è tutto il vissuto tormentato di una persona che vive con passione smisurata quello che fa.

Pep Guardiola con la Champions League vinta a Istanbul sull’Inter

Un'ossessione per il calcio che Guardiola – per poter arrivare a certi traguardi – ha dovuto infondere nel cuore dei suoi giocatori prima ancora che nei loro convincimenti legati al pallone. Prendersi la loro anima per farne la sua estensione sul campo, guidarli come fossero burattini, con dei fili invisibili tirati da Pep per disegnare la grande bellezza.

E Guardiola è riuscito a tal punto ad entrare nei pensieri dei suoi calciatori che a quanto pare anche in altre occasioni extrasportive i giocatori del City non possono fare a meno di seguire le sue direttive tattiche. I tifosi hanno infatti notato una coincidenza che ha suscitato grande ilarità in una foto scattata in occasione del recente matrimonio di Bernardo Silva. Il campione portoghese si è sposato con la modella Ines Tomaz durante lo scorso fine settimana e alla cerimonia hanno partecipato alcuni compagni di squadra.

Erano presenti i connazionali Ruben Dias e Joao Cancelo, assieme a Kyle Walker, Riyad Mahrez e al super agente Jorge Mendes. E nella foto ogni giocatore era disposto curiosamente nella stessa posizione che ricopre in campo, quasi che anche da lontano Guardiola li avesse sistemati tatticamente in maniera corretta. Il difensore centrale Ruben Dias era dietro a tutti, Walker e Cancelo erano entrambi esterni, con Mahrez nella circostanza mezzala e Bernardo Silva più avanti, con qualche tifoso che ha suggerito che stesse ricoprendo una posizione da ‘falso nove'.

"Anche in questa foto ognuno di loro è nella sua posizione corretta. Pep Guardiola è davvero il migliore", ha scritto chi ha pubblicato l'immagine su Twitter, scatenando un fiume di altri commenti sotto il post. "Anni di Pep Guardiola possono causare questo", ha sintetizzato uno per tutti. È anche così che si costruisce una delle squadre più forti di tutti i tempi.