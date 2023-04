La Fiorentina piazza il poker, Lech Poznan annichilito: la Viola ipoteca la semifinale di Conference La Fiorentina ha vinto per 4-1 la gara d’andata dei quarti di finale di Conference League in casa del Lech Poznan e ha messo una seria ipoteca sul pass per le semifinali.

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina show in casa del Lech Poznan. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto per 4-1 la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League e ha messo una seria ipoteca sul pass per le semifinali. Partita senza storia fin dalle prime battute, con i gigliati che hanno impresso sempre il ritmo al match e hanno sempre comandato le operazioni.

La Viola è partita fortissimo e dopo nemmeno cinque minuti è già in vantaggio con il solito Arthur Cabral: il numero 9 ha insaccato da posizione defilata un pallone che era finito sul palo dopo il tiro di Nico Gonzalez. L'attaccante viola ha segnato 10 gol in tutte le competizioni nel 2023: tra i giocatori della Serie A, soltanto Victor Osimhen ha fatto meglio (15).

La squadra di Italiano ha sfiorato il raddoppio con Brekalo, che ha centrato il secondo legno in pochi giorni dopo quello contro lo Spezia, ma sul ribaltamento di fronte Velde ha trovato il gol del pareggio con un bel tiro dal limite dell'area. La Fiorentina, però, ha continuato a giocare a poco prima dell'intervallo si è riportata avanti con Nico Gonzalez, che con un bel colpo di testa ha battuto Bednarek e ha segnato il suo secondo gol europeo.

Nella ripresa i gigliati hanno messo al sicuro il risultato e probabilmente la qualificazione. A siglare il terzo gol è Jack Bonaventura con una botta di prima intenzione dai 20 metri e poi minuti più tardi è Ikoné a battere il portiere avversario dopo una lunga conduzione di palla conclusasi con un tiro preciso sul palo lontano.

Il tabellino di Lech Poznan-Fiorentina

RETI: 4′ Cabral, 20′ Velde, 41′ Gonzalez, 58′ Bonaventura, 63′ Ikoné.

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milic, Satka; Skoras (76′ Loua), Kvekveskiri (76′ Sousa), Karlstrom, Velde, Rebocho; Marchwinski, Ishak (75′ Sobiech). Allenatore: van den Brom.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (79′ Castrovilli), Amrabat, Mandragora; Gonzalez (51′ Ikoné), Cabral (79′ Jovic), Brekalo. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Irfan Peljto.