video suggerito

La Fiorentina batte il Cagliari e agguanta l’Inter al terzo posto: Cataldi dedica il gol a Bove Continua a volare la Fiorentina di Palladino: la vittoria per 1-0 sul Cagliari è l’ottava di fila in Serie A, eguagliato il record storico del club viola che risaliva al 1960. Cataldi segna e dedica il gol a Bove: “Te l’avevo detto Edo!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra Fiorentina e Cagliari è tutta racchiusa in quello che succede a metà del primo tempo: Danilo Cataldi segna quello che poi sarà il gol della vittoria per 1-0 della squadra viola e poi corre ad urlare davanti alla telecamera la dedica a Edoardo Bove, ricoverato all'Ospedale Careggi in attesa che si decida il suo destino di calciatore professionista (in caso di impianto di defibrillatore sottocutaneo, il 22enne centrocampista potrà continuare a giocare solo all'estero, laddove è consentito, a differenza della Serie A). "Te l'avevo detto Edo!", urla Danilo, facendo il gesto del cuore con le mani. Un gol che vale tanto anche per la classifica, visto che la Fiorentina con questi tre punti agguanta l'Inter al terzo posto, a quota 31, dovendo recuperare entrambe le squadre il match sospeso e poi rinviato per il malore al cuore di Bove.

Palladino schiera un attacco a sorpresa: Kean, Colpani e Gudmundsson tutti in panchina, spazio dal 1′ a Kouamé e Ikoné assieme a Beltran e Sottil. Nel Cagliari c'è ancora l'albanese Sherri tra i pali – preferito a Scuffet – mentre in avanti Luvumbo è inizialmente in panchina. L'occasione più grande in avvio è per gli ospiti: Piccoli calcia a botta sicura su cross di Zortea dalla destra, ma trova il solito strepitoso De Gea a difendere la porta viola. Sulla respinta Makoumbou conclude dal limite, ma è decisivo Ranieri a deviare il pallone in calcio d'angolo.

Ottava vittoria di fila per la Fiorentina in Serie A: eguagliato il record storico del 1960

Al 24′ arriva la rete di Cataldi, che calcia di prima intenzione col destro dal limite, battendo in maniera imparabile Sherri. Il primo tempo scorre senza ulteriori sussulti, con predominio viola in tutte le voci statistiche. Nicola prova a cambiare qualcosa nell'intervallo, inserendo Gaetano per Viola, e poi dopo una decina di minuti Luvumbo per Obert, ma la pressione del Cagliari alla ricerca del pareggio non riesce a produrre occasioni realmente pericolose per De Gea, se si eccettua un colpo di testa di Gaetano al 73′ che finisce alto. Il finale diventa un assedio dei rossoblù, la Fiorentina soffre ma riesce a portare a casa l'1-0 che è l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Eguagliato il suo storico record di successi di fila in Serie A: furono 8 tra febbraio e aprile 1960.