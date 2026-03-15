La Finalissima non si giocherà, l’Uefa dà la colpa all’Argentina: “Non ha accettato alcuna alternativa”

L’Uefa ha confermato con un comunicato ufficiale che la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna non si disputerà, con “grande disappunto e delusione”. Tanti i tentativi di trovare un’alternativa al Qatar, sede non più adatta per il conflitto in atto, ma la Nazionale sudamericana ha rifiutato qualsiasi opzione.

L'edizione 2026 della Finalissima non si disputerà. L'Uefa ha rotto gli indugi e a poche settimane dalla data designata per la partita che si disputa tra i Campioni d'Europa e quelli della Coppa America, prevista per il prossimo 27 marzo, ha emanato un comunicato ufficiale in cui ha confermato la cancellazione dell'evento. "Con grande disappunto" si legge nella nota che riassume tutti i vani tentativi prodotti per trovare un accordo dopo che il Qatar è stata considerata sede inadatta per l'attuale conflitto. Puntando l'indice sull'Argentina, la cui federazione ha rifiutato qualsiasi alternativa al contrario della Spagna, portando alla decisione finale.

Cos'è accaduto tra Spagna, Argentina e Uefa: tutte le opzioni rifiutate

In origine si doveva giocare allo Stadio Lusail in Qatar, tra Argentina e Spagna, il prossimo 27 marzo ma da subito si era compreso che la sede non poteva essere rispettata per l'attuale guerra nel Golfo Persico. Tante le alternative proposte e le Federcalcio che hanno aperto ad ospitare la Finalissima ma nessuna è andata in porto. Si è provato a giocare in uno stadio alternativo, come il Bernabeu ma per l'Argentina è risultata una opzione inammissibile. L'Uefa ha anche proposto una sorta di andata e ritorno, tra Madrid e Buenos Aires per "par condicio", ma anche in questo caso i campioni del Mondo in carica hanno rifiutato. Altri stadi europei, tra cui Olimpico e San Siro, sono stati scartati per date che non si incastravano tra i vari impegni delle due nazionali, tra cui disputare la partita a fine dei Mondiali.

Il duro comunicato dell'Uefa: "Enorme delusione e disappunto"

"A seguito di intense discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici del Qatar, è stato annunciato oggi che, a causa dell'attuale situazione politica nella regione, la Finale tra la Spagna, vincitrice di Euro 2024, e l'Argentina, campionessa della CONMEBOL Copa América 2024, non potrà disputarsi, come previsto, in Qatar il 27 marzo" inizia la nota che poi prosegue su toni ben meno istituzionali: "È una grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori… l'Argentina ha anche dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si rivela impraticabile. Di conseguenza con grande disappunto della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata annullata".