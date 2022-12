La FIFA annuncia il nuovo Mondiale per Club con 32 squadre: sarà come quello per nazionali Gianni Infantino, nella conferenza stampa di chiusura dei Mondiali 2022 in Qatar, ha annunciato il nuovo Mondiale per Club a partire dal 2025. Sarà lo stesso format previsto per le nazionali.

A cura di Fabrizio Rinelli

I Mondiali 2022 in Qatar stanno volgendo al termine e come di consueto Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha tenuto la conferenza stampa di chiusura dell'evento. Oltre a mettere in evidenza tutto ciò che è accaduto durante la kermesse internazionale, tra le più difficili sotto tutti i punti di vista, Infantino ha colto l'occasione anche per annunciare tantissime novità per il futuro. La prima, forse quella più innovativa e più inaspettata, è quella relativa a una nuova competizione, un Mondiale per Club ma non come noi lo intendiamo oggi.

Infantino infatti annuncia il via libera definitivo alla Coppa del Mondo per club a cui parteciperanno ben 32 squadre. “Il nuovo Mondiale maschile per club si svolgerà nel 2025 e vedrà la partecipazione di 32 squadre – ha spiegato Infantino annunciando questa grande novità – Il torneo a 32 squadre andrà avanti, rendendolo come una Coppa del Mondo". Il torneo si giocherà ogni 4 anni. Da capire in che modo sarà strutturato. Infantino in anteprima ha reso noto invece il luogo in cui si svolgerà l'attuale format del Mondiale del club: "Nel 2023 in Marocco in data 1-11 febbraio con 7 squadre, quello del 2024 negli Emirati".

Questa dunque è stata una delle novità sostanziali emerse dal discorso di Infantino quest'oggi che ha poi anche approfondito alcuni dettagli relativi al format della nuova Coppa del Mondo 2026. Infantino conferma la partecipazione di 48 nazionali invece delle 32 con cui attualmente si è giocato il Mondiale in Qatar, l'unica conferma dovrà arrivare dalla struttura del torneo: da capire se sarà da 12 gruppi da 4 nazionali o 16 gruppi da 3 nazionali ciascuno.

Leggi anche Le formazioni tipo ai Mondiali 2022 e i titolari delle squadre a Qatar

Infantino dunque getta molta carne sul fuoco e specie per l'annuncio dei Mondiali per club ogni 4 anni non è detto che non possano esserci ulteriori sviluppi sulla questioni nei prossimi messi. Ovviamente c'è da capire dove saranno giocati, ma soprattutto quando e in che periodo dell'anno visto il calendario già fitto d'impegni. Curioso conoscere poi le modalità d'accesso e dunque di qualificazione ai nuovi Mondiali per club che probabilmente terranno molto in considerazione il ranking e i successi ottenuti nei vari tornei continentali.