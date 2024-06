video suggerito

La festa dello scandalo di Gabigol con 80 donne “assunte come presenze VIP”: è durata 24 ore Il party esagerato dell’attaccante del Flamengo, ex Inter, ha destato scandalo in Brasile. Durante la festa ci sarebbe stata anche una rissa provocata da alcol e atteggiamenti eccessivamente disinibiti di una delle ragazze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

La festa esagerata di Gabigol. Un giorno intero bagordi. Tanto è durato il sabba del brasiliano. È stato folle, raccontato dai dettagli lasciati trapelare dai media brasiliani. È successo di tutto. Hanno fatto di tutto. La casa del calciatore brasiliano, ex Inter, è stata teatro di quel party senza fine, senza freni inibitori, tra vizio e divertimento. Abbastanza da far gridare allo scandalo per l'alcol a fiumi e la presenza di ben 80 donne invitate. Non erano semplici ospiti ma "assunte come presenze VIP".

Il clamore di una situazione del genere è stato tale da costringere il giocatore a scusarsi pubblicamente, ponendolo ancora una volta sotto i riflettori per vicende controverse. Non gli è bastato per evitare i provvedimenti disciplinari della società: una multa salata e la casacca numero 10 che non sarà più sulle sue spalle.

L'idolo del Flamengo è sulla bocca di tutti, proprio non ce la fa a stare lontano dal chiacchiericcio del gossip: poco tempo fa c'era finito a causa della squalifica di due anni che gli era stata inflitta per aver tentato di alterare un test antidoping: certezza che è divenuto sospetto solo presunto fino a essere scagionato dal dal Tribunale Arbitrale dello Sport. E ancora aver visto Gabriel Barbosa indossare la maglia del Corinthians, storico rivale del club rubro-negro, è immagine che ha fatto trasecolare i tifosi.

Leggi anche Il pasticcio della difesa del Manchester City che sblocca la finale di FA Cup: un errore imperdonabile

Il folle veglione di Gabigol: 24 ore di bagordi

Un baccanale iniziato lunedì 3 giugno, dopo la sconfitta per 6-1 contro il Vasco da Gama, e finito alle prime luci dell'alba del martedì successivo. Nella narrazione dell'episodio spicca anche il litigio della sorella di Gabigol con una delle donne presenti al festino per una questione di sesso abboccamenti con uno degli invitati. A proposito, tra gli uomini che erano presenti c'erano anche diversi compagni di squadra di Gabigol ma la loro identità per adesso non è stata svelata.

Così come poco si sa sulla donna che avrebbe provocato una zuffa per futili motivi trasformando quella che era iniziata come una festa privata in un episodio di cronaca per la gazzarra che ne è scaturita. Secondo alcune testimonianze citate dai media sudamericani, infatti, tutto sarebbe nato sia per l'eccessivo consumo di drink sia per gli atteggiamenti disinibiti di alcune delle ragazze. Una in particolare sarebbe stata oggetto della discordia e della rissa che ha scandito quella 24 ore di bisboccia.