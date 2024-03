Gabigol squalificato per due anni per doping in Brasile: ma potrà tornare in campo nel 2025 L’ex giocatore dell’Inter dovrà affrontare due anni di squalifica per aver barato nei test antidoping durante un allenamento: la sanzione però è retroattiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Gabigol dovrà scontare due anni di squalifica per doping: l'ex giocatore dell'Inter è stato sospeso per un'irregolarità nei test antidoping svolti durante l'allenamento del Flamengo lo scorso aprile. La notizia si era diffusa in Brasile alla fine dello scorso anno, dato che il giocatore aveva cercato di ostacolare un controllo.

La Procura della Giustizia Sportiva brasiliana lo aveva denunciato per "frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo" in seguito alla violazione dell'articolo 122 del Codice antidoping brasiliano e dopo il processo tenuto questo pomeriggio è arrivato il verdetto più temuto. La pena più aspra sarebbe stata quattro anni di stop, ma Gabigol dovrà fermarsi per due anni.

La sanzione in realtà è retroattiva e scatta a partire dall'8 aprile 2023, ossia la data esatta della violazione. Per questo motivo il brasiliano potrà tornare in campo nell'aprile 2025, allo scadere dei due anni esatti. Sono servite circa due ore per decidere la colpevolezza del giocatore, con 5 voti a favore e 4 contrari: uno dei punti sui quali la giuria ha battuto di più è il gatto che Gabigol non abbia seguito le istruzioni del controllo antidoping svolto in allenamento, cecando di ostacolare gli addetti e sfuggire all'esame.

L'accusa a Gabigol per i due anni di squalifica

L'ex Inter potrà tornare in campo nel 2025, praticamente alla soglia dei 30 anni. Dovrà scontare due anni di squalifica (che sarà retroattiva) per doping. Tutto è cominciato l'8 aprile dello scorso anno, quando il brasiliano ha cercato di eludere i controlli antidoping dopo un allenamento con il Flamengo.

Nella denuncia ai suoi danni si legge che il giocatore si sarebbe categoricamente rifiutato di sottoporsi ai test prima dell'allenamento con la sua squadra, andando a pranzo con i compagni prima dei controlli, presentando poi dei test in maniera del tutto irregolare.