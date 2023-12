Gabigol denunciato per aver ostacolato un controllo antidoping: rischia quattro anni di squalifica Le autorità brasiliane hanno presentato una denuncia verso Gabigol per tentativo di frode durante un controllo antidoping: le analisi sono state presentate irregolarmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Procura della Giustizia Sportiva brasiliana ha denunciato Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol: l'attaccante è stato accusato di aver ostacolato un controllo antidoping svolto nel centro di allenamento del Flamengo lo scorso 8 aprile. È stato lo stesso club brasiliano a confermare la notizia, dichiarandosi pronto ad agire indifesa del giocatore.

Le accuse mosse nei suoi confronti sono pesantissime e potrebbero portare – qualora fossero confermate dal giudice – a conseguenze molto serie. Il brasiliano ex Inter è stato formalmente denunciato per "frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo" in seguito alla violazione dell'articolo 122 del Codice antidoping brasiliano e dovrà presentarsi al processo.

All'interno della denuncia s legge che Gabigol non ha rispettato i protocolli previsti per l'esecuzione del test antidoping, non ha seguito le istruzioni che gli erano state comunicate e ha mancato anche di rispetto agli agenti incaricati di raccogliere i campioni dei giocatori scelti. Qualora dovesse essere tutto confermato l'attaccante rischierebbe fino a quattro anni di squalifica.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Ge il giocatore del Flamengo si sarebbe categoricamente rifiutato di sottoporsi ai test prima dell'allenamento con la sua squadra, una situazione prevista dal regolamento. Gabigol sarebbe andato a pranzo con il resto della squadra, prima di ritornare sul campo e cambiare idea. Solo allora avrebbe effettuato le analisi delle urine previste, ma secondo l'accusa sarebbero state presentate irregolarmente.

L'episodio è avvenuto lo scorso 8 aprile alla vigilia della partita di ritorno della finale del Campionato Carioca 2023 persa dal Flamengo contro il Fluminense per 4-1. Soltanto adesso, a otto mesi di distanza dall'accaduto, è arrivata la denuncia da parte delle autorità che potrebbe portare per Gabigol conseguenze pesantissime.