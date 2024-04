video suggerito

Gesto di Dan Burn durante l’esultanza per il gol del Newcastle: dice qualcosa nella lingua dei segni Dopo il terzo gol segnato dal Newcastle contro il Tottenham, il difensore Dan Burn si è rivolto alla telecamera e ha fatto un paio di gesti con le braccia: è un bellissimo messaggio nel linguaggio dei segni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

Bel gesto di Dan Burn durante il match di Premier League che oggi ha visto il Newcastle strapazzare il Tottenham per 4-0. Il 31enne difensore dei Magpies – durante l'esultanza assieme ai suoi compagni per la terza rete messa a segno dal bomber Isak al 51′ – si è staccato dal gruppo e si è rivolto alla telecamera per fare un paio di gesti con le braccia. Nessuna celebrazione particolare coreografata, come spesso si vede nel calcio di oggi, ma un messaggio inviato usando il linguaggio dei segni britannico: "Adoro i tifosi".

L'iniziativa di Burn non è stata estemporanea: la partita giocatasi al St. James' Park ha visto un gruppo di tifosi sordi del Newcastle indossare nuove magliette della squadra "tattili" per vivere meglio l'atmosfera del match sugli spalti. Le divise in questione utilizzano sensori che vibrano quando si svolge l'azione in campo. I kit sono stati creati attraverso la partnership tra Sela, il main sponsor saudita del Newcastle, e il Royal National Institute for the Deaf, nell'ambito di un'iniziativa chiamata Unsilence the Crowd.

Il direttore per l'inclusione dell'RNID, Teri Devine, ha affermato che la nuova tecnologia potrebbe avere "un impatto reale e duraturo" sul modo in cui le persone sorde o con problemi di udito vivono le partite di calcio allo stadio. Il direttore commerciale del Newcastle, Peter Silverstone, ha aggiunto che il club ritiene che la campagna sarà davvero "rivoluzionaria per il calcio".

Non sarà peraltro qualcosa di limitato al solo match di oggi: lo sponsor Sela, saudita come la proprietà del club, ha dichiarato di essere impegnata a fornire la tecnologia in tutte le future partite casalinghe del Newcastle: "St James' Park è rinomato per il suo rumore e la sua passione. Attraverso questa iniziativa speriamo di consentire ai tifosi sordi e con problemi di udito di sentirsi parte di tutto questo".