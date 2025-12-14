La favola di Davide Bartesaghi: il Milan si coccola il difensore bomber, nel segno di Paolo Maldini

Una partita da incorniciare per Davide Bartesaghi autore di entrambi i gol del Milan nel pareggio contro il Sassuolo a San Siro. Il giovanissimo difensore, anagrafe e dati statistici alla mano, ha richiamato alla mente una vera e propria icona del calcio: Paolo Maldini.

Davide Bartesaghi ha fatto 13: tante sono le presenze in prima squadra con il Milan di Max Allegri in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia e ha ripagato la fiducia nel modo più bello, trovando lo spunto di segnare non il suo primo gol ma la sua prima doppietta. A San Siro. Peccato che non sia coincisa col successo di un Milan stoppato dal Sassuolo, eppure tutti si godono il baby difensore bomber, il più giovane a trovare la via del gol tra i difensori rossoneri dai tempi di un'icona che fa tremare i polsi solo a pronunciarne il nome: Paolo Maldini.

Bartesaghi sempre più titolare nel Milan di Max Allegri

Paragoni impresentabili ad oggi, eppure Davide Bartesaghi ha visto il proprio nome essere affiancato a quello di una autentica icona milanista e del calcio italiano e mondiale, Paolo Maldini. Nessun confronto diretto tra chi ha scritto la storia del club e non solo e chi ci ha appena messo piede, per volontà di Max Allegri che lo ha scelto nel momento del bisogno e confermato come scelta tecnica nel suo Milan. Fatto sta che i due gol al Sassuolo sono stati la certificazione delle qualità che ora tutti hanno potuto apprezzare, spalancando le porte ad una delle più belle scoperte di questa prima parte di stagione.

Bartesaghi a segno, per ben due volte, in Milan–Sassuolo a San Siro

La gioia di Bartesaghi: "Ho i brividi, ringrazio i compagni e il tecnico per la fiduci"

La soddisfazione, doppia, in campo smorzata solo dal verdetto finale che ha negato al Milan di restare in vetta alla classifica e a Bartesaghi di aver contribuito da campione, ma son dettagli: ciò che resta del pomeriggio di San Siro è l'ennesima prestazione convincente che oramai lo pone di diritto tra le prime scelte di Max Allegri, tecnico cui il ragazzino di Erba ha ringraziato nell'immediato post partita: "Devo ringraziare il mister pe la costante fiducia, i miei compagni per darmi una mano. Certo, c'è rammarico… peccato che i due gol non siano serviti per la vittoria. Sono molto felice, è un sogno per me giocare e segnare con questi colori. Mi vengono i brividi".

Davide Bartesaghi nel segno del mito di Paolo Maldini: "No, non lo sapevo…"

Ma a far segnare il nome di Bartesaghi nel firmamento delle più grandi giovani promesse del Milan, sì. Conti alla mano, è il più giovane difensore rossonero a essere andato al gol dai tempi di Paolo Maldini: "No, non lo sapevo e mi fa piacere" dirà nel post gara. Un'assenza che durava dal lontanissimo 28 febbraio 1988. Ma c'è di più, molto di più nel presente e nel futuro di Bartesaghi.

Bartesaghi baby difensore goleador in Serie A: "Il primo gol il più complicato"

A 19 anni e 350 giorni, Davide Bartesaghi è anche il difensore più giovane ad aver segnato una doppietta in Serie A dai tempi di Ibrahima Mbaye nel marzo 2014 ed è anche il più giovane giocatore del Milan a siglare una doppietta in campionato, dal settembre 2012 quando ci pensò El Shaarawy – che era più giovane di soli 15 giorni. E nell'attuale campionato in corso, tra tutti i difensori ad aver segnato in questa stagione di Serie A, Bartesaghi è il più giovane. "Il primo gol è stato il più difficile: una palla venuta dall’esterno, avevo tanti giocatori davanti però ci ho creduto e ho chiuso il secondo palo. Poi avevo tutta la porta libera e ho dovuto solo spingerla in porta"