La famiglia De Laurentiis apre alla cessione del Napoli: “Fondi miliardari, non lo escluderei” Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, non esclude una cessione del Napoli qualora “arrivi una proposta indecente di un fondo arabo”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Napoli recupera tre pezzi importanti per il match in programma domani al Maradona contro l'Empoli: Luciano Spalletti ha infatti annunciato che sono regolarmente convocati Insigne, Anguissa ed anche Lozano, che era stato portato fuori in barella dopo il violento scontro al volto accusato durante il match di Europa League vinto contro il Leicester giovedì scorso. Gli azzurri intendono rilanciarsi anche in campionato dopo l'impresa che li ha qualificati ai sedicesimi di Europa League: i soli 4 punti ottenuti nelle ultime 4 partite, con le due sconfitte contro Inter e Atalanta, hanno fatto perdere il primato agli azzurri, ora terzi in graduatoria.

Del futuro a più ampio respiro del club azzurro, ha parlato il figlio di Aurelio De Laurentiis, Luigi, intervenuto alla cena di Natale del Bari, di cui è presidente. Il discorso è stato introdotto dal tema delle multiproprietà: l'argomento è caldo alla luce di quanto sta accadendo alla Salernitana, che Lotito è stato costretto a mollare per le norme federali ed è ancora in attesa di un nuovo proprietario, col tempo che stringe sempre più pericolosamente.

Napoli e Bari hanno infatti lo stesso problema, che porterebbe i nodi al pettine in caso di promozione nella massima serie dei pugliesi: "Ma la nostra situazione non è come quella di Salerno – premette Luigi De Laurentiis al Mattino – Al momento i nostri sforzi sono tesi a raggiungere la Serie B con il Bari. Per la multiproprietà c'è un ricorso in atto. Vogliamo portare la squadra nella massima serie e poi cedere nelle mani giuste".

Quanto al Napoli, De Laurentiis Jr pronuncia parola che aprono a scenari diversi da quello attuale: "Una cessione del Napoli? Oggi in un contesto in cui ci sono fondi miliardari come PIF tutto può accadere. Anche che arrivi al Napoli una proposta indecente di un fondo arabo. È difficile già sapere oggi quello che accadrà, ma in quel caso non lo escluderei". Il riferimento è al fondo sovrano dell'Arabia Saudita che ha da poco rilevato il Newcastle: al momento tuttavia nulla di tutto ciò si vede all'orizzonte nel Golfo di Napoli. Il patron Aurelio è saldamente in sella.