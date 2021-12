Lozano, botta tremenda sul viso: ha perso un dente, l’attaccante del Napoli in ospedale Il gesto fatto da Zielinski è stato eloquente. Quando dalla panchina gli hanno chiesto quali fossero le condizioni di Lozano, a terra dopo un brutto colpo preso in un contrasto con Ndidi, il centrocampista polacco ha risposto con una mimica molto chiara.

Il gesto fatto da Zielinski è stato eloquente e ha tolto ogni speranza. Quando dalla panchina gli hanno chiesto quali fossero le condizioni di Lozano, a terra dopo un brutto colpo preso in un contrasto con Ndidi, il centrocampista polacco ha risposto con una mimica molto chiara. "S'è rotto un dente", è sembrato dire allo staff medico indicando il punto dell'impatto e la forza dell'impatto mulinando il pugno nell'aria. Il replay mandato in onda da Dazn spiega bene cosa è accaduto: l'attaccante messicano ha sbattuto con la faccia contro il fianco dell'avversario, non è riuscito a proteggersi la faccia mettendo le mani avanti e non s'è più rialzato. La botta sul muso è stata tremenda, lo ha messo ko costringendo il tecnico, Spalletti, alla sostituzione con Malcuit.

Poco dopo, uscito dal campo, il "Chucky" è stato accompagnato in ospedale per accertamenti a causa del trauma subito. Oltre al dente spezzato, il giocatore è stato sottoposto a esami radiografici per accertare che la violenza di quel colpo fortuito non abbia provocato danni maggiori (in particolare si teme per la frattura del setto nasale).

Lozano a terra infortunato: ha subito un brutto colpo sul viso in uno scontro di gioco fortuito

Il primo tempo della partita di Europa League tra Napoli e Leicester si chiude così: con l'immagine dell'ex Psv dolorante, stordito, con le mani sul viso e il collare al collo, adagiato sulla vettura medica in attesa di essere condotto nello spogliatoio. Impossibile continuare, per i partenopei è l'ennesimo infortunio in questa fase della stagione. L'ennesimo, dopo Osimhen, avvenuto per evento traumatico e non muscolare (come capitato a Insigne, Anguissa, Koulibaly e allo stesso Fabian Ruiz). E se il nigeriano è tornato ad allenarsi, sia pure a ritmi blandi, l'incidente capitato a Lozano è come spargere sale sulle ferite e sottrae alternative in campo anche in previsione dei prossimi impegni in Serie A.