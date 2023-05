La domanda su Vinicius non piace, i tifosi del Real minacciano la giornalista: “Spero ti stuprino” La giornalista Maria Moran, dopo una domanda rivolta ad Ancelotti su Vinicius, si è ritrovata nuovamente al centro di feroci insulti da parte dei tifosi del Real. Gli stessi che lei stesso aveva difeso solo pochi mesi prima.

A cura di Alessio Pediglieri

Una domanda scomoda su un giocatore da sempre al centro di discussioni. Così l'ultima conferenza stampa di Carlo Ancelotti per la presentazione del match contro la Real Sociedad ha avuto una coda incresciosa e vergognosa. Con i tifosi madridisti che hanno coperto di insulti e minacce inaccettabili, sui social, Maria Moran, giornalista spagnola.

"María Morán dovrebbe subire una penetrazione forzata in modo che impari a non vestirsi come una put…a" o ancora, "La figlia (della giornalista) è una bimba bast…a non riconosciuta da un calciatore". Sono solo alcuni dei commenti violenti apparsi sull'account twitter di Maria Moran, giornalista di Gol TV nelle ore seguenti l'ultima conferenza stampa tenuta da Carlo Ancelotti. Durante la quale, Moran ha rivolto una domanda che non è piaciuta ai tifosi dei Blancos.

"Pensi che Vinicius possa ricevere un cartellino rosso come apprendistato per queste continue proteste agli arbitri?" ha chiesto ad un certo punto al tecnico del Real Madrid, che ha risposto con pacata ironia ad una domanda pungente. "No, non credo che gli possa servire un cartellino rosso. Con tutti i cartellini gialli che ha avuto" ha poi concluso Carlo Ancelotti smorzando da subito i toni "penso che sia già abbastanza per lui". Domanda e risposta, capitolo chiuso. Per tutti ma evidentemente no per i tifosi più caldi che hanno deciso di attaccare la giornalista.

Leggi anche La serata pazzesca di Brahim Diaz contro il Napoli: ma ad esultare ci sono anche i tifosi del Real

L’account ufficiale della giornalista Maria Moran, dichiaratamente tifosa dell’Atletico Madrid

Perché Maria Moran è da sempre dichiaratamente tifosa dell'altra squadra di Madrid, l'Atletico ed è questo il suo peccato "originale" che ha creato una feroce quanto assurda contestazione sui social che ha superato di gran lunga qualsiasi giustificazione. Così un'ondata di odio e di insofferenza si è riversata sul web con i tifosi del real che hanno dimenticato cosa accadde solamente qualche mese fa, quando fu proprio Moran a intervenire a loro favore e in aiuto proprio a Vinicius.

Era successo in occasione di un'altra polemica, legata ad insulti razzisti lanciati nei confronti di Vinicius successivamente al derby madridista dello scorso settembre: la Federcalcio spagnola aveva aperto un'indagine su quanto avvenne allo stadio e molti tifosi dell'Atletico vennero successivamente identificati e fermati. Tra i primi a denunciare quanto stesse accadendo fu proprio Maria Moran che, al di là della sua fede dichiarata per i Colchoneros, in diretta dagli schermi di Gol TV confermò insulti e atteggiamenti razzisti. Che le costarono anche in quel caso una cascata di altri insulti e minacce via web. Quella volta dai suoi stessi compagni di tifo che l'accusarono di schierarsi con i tifosi del Real. Gli stessi che oggi la insultano senza pietà.