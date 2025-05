video suggerito

La disastrosa stagione di Cristiano Ronaldo con Pioli allenatore ha vissuto l'ultimo psicodramma L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli chiuderà l'ultima stagione senza titoli. Un flop clamoroso certificato dall'ultima sconfitta in rimonta contro l'Al Ittihad di Benzema.

A cura di Marco Beltrami

La sconfitta pesante dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli contro l'Al Ittihad è la fotografia perfetta della stagione della squadra gialloblu, disastrosa. La stella portoghese e l'allenatore italiano chiuderanno l'annata con i proverbiali "zero titoli". Se CR7 è carico di frustrazione nei confronti dei suoi compagni e in particolare dei difensori, l'ex tecnico del Milan è finito nell'occhio del ciclone, con la piazza che chiede a gran voce il suo addio.

Disastro Al Nassr, la sconfitta contro l'Al Ittihad certifica il flop

Sul 2-0 contro la capolista, l'Al Nassr si era illuso di poter portare a casa una vittoria prestigiosa e capace di invertire la rotta in vista del finale di stagione, riaccendendo la fiammella di speranza per la lotta al titolo. E invece il 3-2 beffardo incassato nel finale, ha sottolineato tutti i limiti dei gialloblu che dicono addio definitivamente anche ai sogni di Scudetto con ben 11 punti in meno della vetta. Persino la qualificazione alla Champions asiatica è fortemente a rischio, per quello che sarebbe un clamoroso tracollo. Insomma contro Benzema e compagni l'ultimo psicodramma di una lunga serie.

Ronaldo e Pioli rischiano la mancata qualificazione alla Champions

Infatti l'Al Ahli, terza in classifica e con un punto di vantaggio sull'Al Nassr è già certa di un posto nella prossima Champions dopo la vittoria di questa edizione del torneo. Questo significa che ad accedere all'AFC saranno le prime due in graduatoria, che attualmente sarebbero Al Ittihad e Al Hilal. L'Al Nassr dunque al momento ha bisogno di un miracolo visto che è distante 5 punti dal secondo posto. Con 4 giornate dal termine e con il rendimento attuale, è difficile pensare ad una ripresa.

Un flop totale insomma per un Al Nassr che è fuori da tutto. Uscito agli ottavi della coppa nazionale, è stato recentemente eliminato dalla massima competizione continentale e ora rischia di non centrare nemmeno l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima edizione della stessa. I 33 gol in 39 partite di Ronaldo non sono bastati finora a portare a casa trofei, con lo stesso portoghese che a più riprese in campo si è lasciato andare a plateali gesti di frustrazione nei confronti dei compagni, dopo errori degli stessi. Finora la su dorata esperienza araba, gli ha permesso pur segnando a raffica di vincere solo una Coppa dei campioni araba.

Critiche feroci per Pioli, i tifosi vogliono rispedirlo in Italia

Stefano Pioli invece non ha vinto nemmeno quello, e continua ad essere oggetto di critiche pesanti. Ci si aspettava di più da lui, e un Al Nassr più competitivo e capace di lottare fino alla fine per almeno un obiettivo. E invece la squadra è sembrata aver fatto un passo indietro rispetto alla scorsa annata. Come spesso accade in questi casi sulla graticola è finito l'allenatore, come confermato anche dagli strali dei tifosi nei suoi confronti sui social. Basti pensare che su alcune pagine molto seguite sull'Al Nassr, Pioli viene paragonato a Bin Laden e si chiede a gran voce il suo ritorno in Italia.