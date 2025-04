video suggerito

Cristiano Ronaldo sbaglia clamorosamente e l'Al Nassr esce dalla Champions: a fine gara impazzisce Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr di Pioli sono stati eliminati dalla Champions League asiatica in semifinale: CR7 si mangia un gol a porta vuota nel finale e dopo il fischio finale non si dà pace.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr sono stati eliminati dalla Champions League asiatica in semifinale dai giapponesi del Kawasaki Frontale per 3-2. I favori del pronostico erano tutti per la squadra allenata da Stefano Pioli, che non è riuscita a raggiungere i sauditi dell'Al-Ahli in finale e si è fatta sbattere fuori malamente dai nipponici.

CR7 si è divorato un gol a porta vuota nei secondi finali e dopo il fischio finale non si dà pace, con un comportamento molto singolare in mezzo al campo dove c'è tutta la disperazione di chi non è riuscito a vincere ancora un titolo da quando è arrivato in Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo si mangia un gol a porta vuota: al fischio finale non si dà pace

L'Al-Nassr è stato sempre ‘sotto' per tutta la partita, con i giapponesi che si sono portati in vantaggio con Ito ma Sadio Mané, ex Liverpool, aveva rimesso tutto in equilibrio. Ozeki e Ienaga hanno fatto prendere il largo al Kawasaki Frontale e la squadra di Pioli, sotto di due, ha dovuto rincorrere sprecando tutte le energie fisiche e mentali che aveva a disposizione.

Ayman Yahya al minuto 87 ha riaperto la sfida e nei secondi finali Cristiano Ronaldo si è divorato un gol a porta vuota in maniera clamorosa: dopo aver saltato il portiere CR7 non è riuscito a battere a rete e il difensore giapponese è riuscito a salvare la sua porta e a difendere il vantaggio.

Al fischio finale Dhuran (che si è divorato un gol nei 90′) è stramazzato a terra con la testa tra le mani, Otavio e Brozović in lacrime e il cinque volte Pallone d'Oro si rende protagonista di un comportamento molto singolare in mezzo al campo: Cristiano Ronaldo parla da solo, mimando il gesto del gol mancato poco prima e portando avanti questa scenetta per qualche secondo.

L'ex Real Madrid e Juventus sembra chiedere a se stesso come non sia riuscito a battere a rete dopo aver controllato la palla e dribblato il portiere. Un momento davvero molto difficile da decifrare perché fa capire la sua volontà, e difficoltà allo stesso tempo, di vincere un titolo con l'Al-Nassr.

CR7 ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social poco dopo la brutta batosta subita: "A volte il sogno deve aspettare. Sono orgoglioso di questa squadra e di tutto quello che abbiamo dato in campo. Grazie a tutti i tifosi che hanno creduto in noi e ci sono stati accanto in ogni fase del percorso. Il vostro supporto è prezioso".

L'Al-Nassr era una delle candidate alla vittoria e in pochi si aspettavano l'eliminazione.

Anche Stefano Pioli ha lasciato il rettangolo scuro in volto e ricevendo una pacca sulla spalla da un membro della delegazione del club saudita. Una delusione enorme per tutti.