La diretta del giornalista tedesco diventa un’impresa: travolto dal delirio di Buenos Aires Un giornalista tedesco era in diretta da Buenos Aires per raccontare la festa dell’Argentina campione del mondo. Ad un certo punto viene interrotto e travolto dal delirio dei tifosi.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Argentina è campione del mondo e dalla scorsa notte per le strade di Buenos Aires è successo di tutto. Prima l'arrivo della nazionale di Scaloni con Messi davanti a tutti mentre impugna la coppa davanti al proprio popolo, poi la sfilata sul pullman scoperto e quella successiva nella giornata di oggi. Un bagno di folla ha accompagnato la festa della Seleccion che dopo 36 anni riesce a vincere un titolo alzato l'ultima volta da Diego Armando Maradona. Tante le testimonianze video che giungono da Buenos Aires e vengono riportate in tutto il mondo. Su tutti, a fare maggiormente scalpore, sono state le immagini del giornalista tedesco Matthias Ebert.

Lavora per ‘Weltspiegal' ed è il corrispondente della tv da Buenos Aires. Aveva il compito di documentare tutta la festa dell'Argentina ma improvvisamente è diventato l'idolo dei tifosi. Sul profilo Instagram della tv viene pubblicato un video che ritrae Ebert intento a raccontare la festa della Seleccion con i propri tifosi quando all'improvviso viene sommerso dai tifosi che decidono poi di interrompere a modo loro il suo stand up. A Ebert viene spruzzato addosso una sorta di schiuma spray solitamente usata per gli scherzi di Carnevale. Le urla, il delirio e il frastuono sono assordanti ma il giornalista tedesco con grande professionalità va avanti nel suo racconto senza batter ciglio.

Per qualcuno una prova di grande professionalità. Ebert prova a gridare al microfono proprio sperando che il suo racconto potesse arrivare al meglio agli spettatori da casa, ma non è stato facile. Il suo viso era ormai ricoperto di schiuma e i tifosi in poco tempo lo hanno praticamente spostato dalla sua posizione d'origine davanti alla telecamera prendendosi la scena. Il povero giornalista tedesco è infatti scomparso poco dopo mentre le immagini continuano a mostrare le urla di felicità e le scene di giubilo da parte dei tifosi argentini.

Ma l'avventura di Ebert tra la folla argentina di certo non si è fermata lì. In un altro video pubblicato sui social, il corrispondente della tv tedesca viene letteralmente preso con le braccia ed alzato in aria dai tifosi come se fosse lui il trofeo. Lo prendono con le gambe, un po' come accaduto a Lino Banfi ne "L'allenatore nel Pallone" quando mister Oronzo Canà fu alzato al cielo dai due gemelli tifosi della Longobarda per la salvezza conquistata all'ultima giornata. Ebert non ha pronunciato la celebre frase di Canà…ma ha continuato a raccontare cosa stesse accadendo attorno a sé in quel momento sempre con grande professionalità. Anche lui è diventato presto un autentico simbolo di questi Mondiali targati Argentina.