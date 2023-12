La dedica di Lautaro Martinez è un colpo al cuore: è addolorato per il suo paese L’attaccante dell’Inter è originario di Bahía Blanca, città argentina devastata dalla furia di un tornado. Nel bilancio del maltempo si contano almeno 13 morti e altrettanti feriti a causa del crollo del tetto di un centro sportivo.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il messaggio mostrato da Lautaro Martinez dopo aver fatto gol alla Lazio.

Fuerza Bahía Blanca. Forza Bahía Blanca è il messaggio che Lautaro Martinez ha mostrato ieri sera, dopo aver segnato la rete del vantaggio contro la Lazio all'Olimpico (battuta 0-2 dall'Inter). Poche, semplici parole scritte sulla t-shirt che indossava sotto la maglia arancione per esprimere vicinanza emotiva e incoraggiamento alla popolazione del suo paese d'origine, che in queste ore è squassata dalla tragedia provocata dalla furia del maltempo.

Un forte temporale s'è abbattuto sulla città della provincia di Buenos Aires, con raffiche di vento tali da genere un tornado devastante provocando danni ingenti e la morte di almeno 13 persone (ma il bilancio rischia di essere più grave considerato il numero delle persone ferite, alcune anche in maniera seria). La maggior parte dei decessi s'è verificata a causa del crollo del tetto del centro sportivo del Club Bahiense del Norte. Il cedimento della struttura è avvenuto mentre all'interno dell'impianto si stava disputando una gara di pattinaggio

Le immagini del tifone sono impressionanti. Sembrano tratte dalla pellicola di un film, invece è tutto vero. Quel vortice grigio scuro all'orizzonte che si avvicina minaccioso alla costa, trascinando con sé ogni cosa, risucchiando il mare e il cielo, ha sferrato tutta la propria potenza su quella lingua di terra che sorge nei pressi dell'Oceano Atlantico, al confine tra la Pampa e la Patagonia.

Il gol di Lautaro all'Inter è il 15° in Serie A, il 17° stagionale considerando anche i due centri nella fase a gironi di Champions. Un errore clamoroso commesso dal difensore della Lazio, Marusic, lo ha innescato ed è stato impossibile fermarlo. Il ‘toro' ha raggiunto anche un altro ‘piccolo' traguardo: ha battuto il record che apparteneva a Diego Milito e a Christian Vieri, calciatori che in un anno solare hanno segnato 28 gol nel campionato italiano. Sono 29 quelli di Lautaro che somma ai 15 attuali quelli (14) della stagione 2022-2023.

L'attaccante dell'Inter non è stato l'unico sportivo a condividere cordoglio e tristezza sui social. Bahiense del Norte è il club dove è stato formato anche Manu Ginobili, ex giocatore argentino di pallacanestro. Molto toccanti anche le sue parole che hanno alimentato il tam ram in Rete: "Sono molto triste per quello che stanno passando il mio club, la mia città e la regione. Un grande abbraccio a tutti e le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. Bahía Force".