Forte tempesta in Argentina, crolla tetto di un club sportivo durante gara di pattinaggio: 13 morti Tredici persone sono morte a Bahia Blanca in Argentina, in seguito al crollo del tetto di un club sportivo. Mobilitato l’esercito, soccorsi ancora in corso.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia a Bahia Blanca, in Argentina. Tredici persone sono morte in seguito al crollo del tetto di un club sportivo, dove stava avvenendo una gara di pattinaggio. A causare il cedimento, le forti piogge e il vento a 140 km/h che hanno interessato la zona al confine tra la Pampa e la Patagonia.

"Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte", ha dichiarato Federico Susbieles, il sindaco di Bahia Blanca. "Stiamo lavorando per aiutare chi ne ha bisogno", ha aggiunto, confermando la mobilitazione di Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed Esercito. "Insieme al Comitato per la crisi terremo informata la popolazione tramite i canali ufficiali del comune e i media".

I soccorritori stanno lavorando per scavare tra le macerie e mettere in sicurezza l'area, mentre il governo ha annunciato la messa a disposizione delle forze di sicurezza nazionali per aiutare il Comitato di crisi. I corpi delle tredici persone morte nel crollo sono state portate all'obitorio.

La tempesta che si è abbattuta su Bahia Blanca nelle scorse ore ha causato enormi danni in città. Decine di persone sono state costrette a lasciare le loro case, l'impianto elettrico è stato danneggiato, e molte strade sono inagibili per il crollo di alberi, cartelli, pali e altri impianti non semplici da rimuovere.

Secondo quanto dichiarato dal Comune di Bahia Blanca, le persone ferite dal crollo del club Bahiense del Norte sono state portate all'Hospital Municipal, dove sono state prese in carico dai medici. Alcune di loro hanno riportato ferite molto gravi. L'ufficio del sindaco ha inoltre riferito che nelle prossime ore non sono previsti temporali estremi ma piogge intermittenti: non dovrebbe quindi verificarsi un nuovo nubifragio, almeno nella giornata di oggi.