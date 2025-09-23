La curiosa protesta dei tifosi del Rangers contro l’allenatore: l’arbitro deve far ripulire il campo

In Scozia i tifosi hanno pensato che un pallone non fosse abbastanza e hanno deciso di regalarne altri ai giocatori del match tra Rangers e Hibernian. La curva della squadra di Glasgow ha voluto far sentire la sua voce e la partita è stata brevemente sospesa per poter ripulire l'area di rigore dagli oggetti lanciati. Una contestazione dura che prosegue da giorni nei confronti della società e delle scelte tecniche dell'allenatore.

La sfida di coppa si è poi conclusa con una vittoria per 2 a 0 da parte dei padroni di casa. Sebbene il passaggio del turno abbia alleviato la pressione, i fan della squadra non sono ancora convinti e restano fermi sulla loro richiesta: vogliono l'esonero di Russell Martin. D'altro canto, lo scozzese non sembra essere impensierito dal clima poco sereno che circonda lui e la squadra. L'allenatore ha più volte dichiarato alla stampa che "Questo periodo difficile potrà aiutare il gruppo a crescere" e su chi lo accusa direttamente: "Non posso prendermela sul personale, io non li conosco e loro non conoscono me. Le proteste vanno però rispettate e capisco il disappunto dei tifosi".

Prima della partita il gruppo di ultras aveva annunciato che avrebbe preso provvedimenti contro le inadempienze della società. I tifosi continuano a chiedere una decisione da parte della dirigenza contro quello che hanno definito come: "Il peggior allenatore nella storia del club". A pesare sono stati i recenti risultati, sottotono per un club importante come il Rangers, e la mancata qualificazione in Champions League. Tra andata e ritorno gli scozzesi hanno perso complessivamente per 9 a 1 contro il Club Brugge, un'umiliazione eccessiva per poter essere sopportata.

I tifosi contestano i Rangers: il lancio delle palline

Durante i quarti di finale di Coppa di Lega, gli ultras hanno manifestato tutto il loro dissenso verso la società. Dopo solo 12 minuti dall'inizio, piccole palline, probabilmente quelle che si usano per far giocare i cani, sono state lanciate in campo. Una vera invasione nella zona di competenza di Jack Butland, che ha costretto il direttore di gara a fermare il cronometro della partita. Il portiere stesso ha aiutato gli steward a ripulire la zona calciando via le palline in gomma. Intanto alle sue spalle sono comparsi striscioni e immagini contro l'allenatore della squadra. La tifoseria è stanca della sua gestione e chiede l'esonero prima che sia troppo tardi. Solo una questione di tempo, come hanno scritto i fan nello striscione: "Ritardate l'inevitabile, Martin se ne deve andare", in concomitanza con il lancio di palline.

Martin non convince i tifosi: "Il peggior allenatore della storia del club"

Prima della vittoria in Coppa i Rangers erano partiti a rilento sotto la guida di Martin. Nominato a inizio giugno, gli scozzesi hanno ottenuto solo tre vittorie in 12 partite e in questa stagione non hanno ancora vinto in campionato, dopo cinque giornate. Per il club è il risultato peggiore negli ultimi 47 anni di storia e i tifosi hanno attribuito la colpa a Martin, definendolo appunto: "Il peggior allenatore nella storia del club".