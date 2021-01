Il Milan ha perso la prima partita in campionato ma è sempre primo in classifica. La squadra di Stefano Pioli, decimata da molte assenze per via di infortuni e delle positività al Covid, ha visto cadere la sua imbattibilità in casa contro la Juventus dopo una gara giocata quasi sempre alla pari e sono diverse le note positive a margine dei 90′.Una di queste è, senza dubbio, Davide Calabria. Il classe 1996 è stato autore di una partita importante in un ruolo non suo, visto che ieri sera è stato impiegato nella coppia di mediani davanti alla difesa al fianco di Franck Kessiè.

Il terzino rossonero, oltre al bel gol, ha lottato con caparbietà su pallone e ha cercato di essere sempre di aiuto ai compagni sia in fase difensiva che in quella propositiva. Calabria è stato bravo a non voler strafare ma nei primi minuti ha cercato di prendere le misure in una zona di campo che conosce poco e piano piano si è fatto vedere sempre di più in appoggio ai compagni. Il coronamento della buona prova, come detto, è lo splendido gol realizzato dal limite dell'area: tiro in corsa e palla imprendibile per Szczesny.

Nell'intervista post-partita concessa ieri Calabria ha dichiarato: "Nuovo ruolo in mezzo al campo? “Era tanto che non ci giocavo, ma avevo fatto questo ruolo in un centrocampo a tre, che era un po’ diverso. Siamo contenti della partita, siamo pur sempre lì in alto. Abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima, nei titolari e tra chi entra. Dobbiamo guardare già a sabato al Torino. […] Da terzino gioco più libero, ma mi piace fare il centrocampista. Quindi in caso di emergenza, se serve, io gioco ovunque".

Per Davide Calabria sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto e l'accordo non sembra essere lontano: il suo contratto dovrebbe estendersi di due stagioni, dal 2022 al 2024 e la stretta di mano può arrivare tra marzo e aprile può arrivare. A via Aldo Rossi non vedono l'ora di premiare la crescita del terzino bresciano, che uno degli uomini principali su cui il Milan ha puntato per tornare ad essere competitivo in Italia e in Europa.