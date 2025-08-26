La Cremonese sogna il colpo Vardy per chiudere il mercato: perché la pazza idea è possibile

La Cremonese potrebbe chiudere il suo mercato piazzando un colpo internazionale: il club ha avviato i contatti con Jamie Vardy, ex attaccante del Leicester che dalla fine dello scorso campionato è svincolato e in cerca dell'ultima avventura della sua carriera. Ha scritto un pezzo di storia della Premier League vincendola nel 2016 con Claudio Ranieri e adesso a 38 anni potrebbe affrontare una nuova sfida lasciando per la prima volta il calcio inglese, un'idea folle per la neopromossa per mescolare tutte le carte in tavola.

Secondo SkySport i discorsi con l'entourage sono stati avviati, anche se non sarà semplice perché l'attaccante sta considerando diverse proposte provenienti soprattutto dalla MLS, dove gli sarebbe garantito uno stipendio più alto. I lombardi però gli garantirebbero di giocare ancora qualche anno in uno dei maggiori campionati europei, una prospettiva che potrebbe convincerlo ad accettare questa folle proposta e restare ancora al centro dell'attenzione, nel pieno del suo stile sfacciato e spesso fuori dalle righe.

Clamorosa idea Vardy per la Cremonese

Il suo nome ha già infiammato il mercato e i tifosi della neopomossa che sognano già di accogliere l'ex attaccante del Leicerster e farlo diventare il nuovo idolo della città. La Cremonese studia con attenzione il nuovo colpo, un giocatore di grande esperienza da mettere a disposizione di Nicola per rinforzare l'attacco e guadagnare qualche punto in più nella lotta alla salvezza. Sarebbe un acquisto clamoroso per lo spessore del giocatore, svincolato dopo la fine della sua esperienza con le Foxes ma cercato da diverse squadre in Inghilterra, Italia e Stati Uniti.

Il club dovrà cercare di convincere l'inglese che sta valutando diverse proposte e l'Italia potrebbe stuzzicarlo: a 38 anni la Serie A rappresenterebbe una grande sfida per lui che non si è mai tirato indietro davanti a nulla. Alle spalle ha 500 partite con il Leicester in tutte le competizioni e soprattutto la storica Premier League vinta nove anni fa sotto la guida di Claudio Ranieri che gli ha cambiato la carriera. In Inghilterra dopo l'ultimo rinnovo percepiva 7 milioni di euro netti a stagione ma l'ingaggio non sarebbe un problema perché l'attaccante non ha avanzato grandi pretese ed essendo un parametro zero diventerebbe un affare dal costo piuttosto contenuto, ideale per le tasche della Cremonese che già sogna in grande con lui.