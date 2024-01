La Coppa d’Africa è appena iniziata ma è già caos: problemi col segnale, la partita scompare dalle TV Giornata da dimenticare per la Coppa d’Africa in diretta internazionale TV con guasti a ripetizione del satellite durante Senegal-Gambia. Già al secondo giorno dall’inizio del torneo, problemi di trasmissione durati anche mezz’ora e all’audio, assente o in ritardo. Con la rabbia e il sarcasmo dei tifosi che si sono riversati sul web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa d'Africa 2024 è appena iniziata ma sta già inanellando una serie di problemi non da poco che ne stanno minando l'organizzazione e la copertura mediatica. Durante Senegal-Gambia, gara valida come primo match del Girone C e quinta partita fin qui disputata dall'inizio del torneo (iniziato col match inaugurale il 13 gennaio), il segnale satellitare è andato in cortocircuito e si è spento lasciando nel buio milioni di telespettatori. Un guasto non da poco visto che per ripristinare il tutto c'è voluta mezz'ora, ma i problemi non si sono limitati a questo: nel prepartita e anche nel secondo tempo, audio in ritardo o assente. Con la rabbia dei tifosi riversatasi sul web.

Il Senegal ha debuttato in Coppa d'Africa come meglio non poteva, facendo suo il match d'esordio, contro il Gambia con un perentorio 3-0, grazie alle reti di Gueye e la doppietta di Camara, dimostrando sin da subito di essere realmente una delle Nazionali favorita per il titolo, da difendere dopo il successo della scorsa edizione. Ma non è stato lo stesso per il segnale televisivo che ha avuto più di un semplice contrattempo, durante il primo tempo e nel corso della ripresa mentre altri problemi si sono verificati allo stadio, poco prima del fischio di inizio.

Anche nel prepartita non tutto è andato come doveva e qualche segnale che ci fossero problemi si erano palesati nel corso degli inni nazionali: sia mentre veniva suonato quello del Senegal e poi quello del Gambia, dagli altoparlanti dell'impianto di Yamoussoukro, è fuoriuscito un crepitio e che ha assordato i 20 mila presenti in tribuna. Poi è toccato ai tifosi a casa davanti alle televisioni, in tutto il mondo.

Mentre il Senegal conduceva per 1-0 con il gol di Gueye dopo soli 4 minuti, tutto è sparito dagli schermi che riproducevano la diretta del match. Un problema tecnico che ha cancellato la partita al 33′ minuto con una serie di cartelli che riproducevano praticamente il medesimo messaggio: "Per problemi satellitari, la trasmissione della partita è momentaneamente interrotta". Un "momentaneamente" che però ben presto si è trasformato in un silenzio e in un blackout preoccupante, prima di qualche minuto poi fino alla fine del primo tempo e per gran parte dell'intervallo prima di riprendere il collegamento nella ripresa.

Una situazione imbarazzante che ha scatenato l'ira e l'amaro sarcasmo di migliaia di appassionati che hanno riversato il proprio disappunto online sui social e che non hanno mancato oltre ai commenti anche di postare ulteriori disservizi continui durante anche il secondo tempo della partita. Dove si sono ripetuti guasti soprattutto all'audio, assente o in ritardo rispetto alle immagini, creando una telecronaca del tutto incongruente e fuori tempo per una Coppa d'Africa che, appena iniziata, ha già saputo dare il peggio di sé. Fuori dal campo.