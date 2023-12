La conversione di Adani sulla Juventus spiegata in un video: è folgorato dalla bellezza Lele Adani in un video ha spiegato l’azione del gol della Juventus contro il Frosinone. L’ex opinionista della Bobo TV è rimasto folgorato dalla rete di Yildiz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Questa è una grande giocata". Che Lele Adani si prodighi spesso a pubblicare video sui suoi profili Instagram non è certo una novità, ma che la sua frase fosse in riferimento a una giocata della Juventus è cosa rara. L'opinionista Rai ed ex protagonista del primo format della Bobo TV – poi naufragato – ha mostrato sul suo account un filmato in cui tutto solo fa una dimostrazione chiara del gol realizzato da Yildiz prima di Natale contro il Frosinone. La prima rete del giovanissimo attaccante bianconero che a sorpresa Allegri aveva mandato in campo da titolare allo Stirpe.

Un gol che per Adani è un mix di tecnica e intelligenza tattica forse non analizzata al meglio con l'attenzione che merita. Adani notoriamente non è un estimatore di Allegri e del suo calcio. L'ha fatto capire a più riprese, in qualsiasi occasione. Ma in questo caso non può esimersi dal giudizio di fronte a una giocata oggettivamente bella e importante da parte del talento turco che mai come ora può dare una grande mano all'allenatore livornese nella sua corsa alla conquista di un posto in Champions.

"Kostic la dà ad Yildiz – spiega Adani nel suo video commentando punto per punto la giocata del turco – Lui quando controlla la palla la porta qui e Barrenechea è in ritardo". Una spiegazione dettagliata della preparazione al gol di Yildiz fatta tutto da solo mentre si trovava su un campetto colmo di foglie. Adani mostra col corpo i movimenti dell'attaccante della Juventus prima del gol. "Lui aggiusta palla col sinistro rientrando e Lirola arriva in ritardo – spiega ancora – Quando Yildiz arriva davanti alla porta o tira forte a giro sul secondo palo o sul primo".

A questo punto Adani calcia mostrando in maniera approssimativa il gesto dell'attaccante bianconero: "Turati non ci può arrivare: questa è la grande giocata". Lele Adani esalta dunque l'azione fatta dalla Juventus per il gol di Yildiz. Anche se c'è da dire che l'opinionista Rai mette maggiormente in evidenza la capacità del giovane turco di sapersi smarcare dagli avversari e trovare lo spazio giusto per il gol. Un filmato che potrebbe anche racchiudere un consiglio velato da parte di Adani affinché Allegri possa dare maggiore spazio a Yidiz rispetto a Kean e Milik in attesa di Chiesa per affiancare Vlahovic in attacco.