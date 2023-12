Vlahovic dà i tre punti alla Juventus dopo la magia di Yildiz: battuto un coriaceo Frosinone La Juventus vince 2-1 a Frosinone grazie alle reti messe a segno da Yildiz e Vlahovic: il colpo di testa del serbo a una decina di minuti dalla fine rende vano il momentaneo pareggio di Baez. I bianconeri si portano provvisoriamente a un solo punto dalla capolista Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus vince 2-1 a Frosinone nel ‘lunch match' prenatalizio e si porta momentaneamente a un solo punto dall'Inter capolista, in attesa che i nerazzurri giochino nel pomeriggio a San Siro contro il Lecce. È stato Vlahovic, che era stato inizialmente bocciato da Allegri, a risolvere la partita a una decina di minuti dalla fine, dopo che Baez aveva pareggiato a inizio secondo tempo la bellissima rete del vantaggio bianconero messa a segno dal gioiello Yildiz nella prima frazione.

Senza Chiesa fermatosi in allenamento, Allegri lascia in panchina un po' a sorpresa Vlahovic e lancia per la prima volta dal 1′ il 18enne turco Yildiz, affiancato da Milik in attacco. Conferme per Cambiaso e Kostic sugli esterni, a centrocampo torna Rabiot, mentre in difesa c'è Alex Sandro al posto dell'ex Gatti. Di Francesco punta in avanti su Soulé e Kajo Jorge – entrambi di proprietà della Juve, così come Barrenechea titolare in cabina di regia – e conferma il giovane brasiliano Lusuardi in difesa, dopo l'ottima prova in Coppa Italia a Napoli.

La partita si mette subito in discesa per i bianconeri, che passano in vantaggio al 12′ con una meravigliosa azione personale di Yildiz, che dopo un rinvio errato di Turati prende palla poco fuori l'area di rigore frusinate tutto defilato a sinistra, dribbla tre avversari e batte il portiere ciociaro con una secca conclusione bassa sul primo palo. A metà del primo tempo Alex Sandro è costretto al cambio per infortunio: dentro al suo posto Gatti.

Leggi anche La doppietta di Berardi dà i 3 punti al Sassuolo con l'Empoli, il Frosinone vince sul gong col Genoa

Il Frosinone tiene botta nella prima frazione e poi arriva al pareggio dopo 6 minuti dall'inizio del secondo tempo: è Baez a sfruttare l'assist in profondità di Monterisi e battere Szczesny in uscita con un rasoterra dopo essere entrato in area dalla destra. Allegri poco dopo prova a dare la scossa con un triplo cambio (dentro Vlahovic, Nicolussi Caviglia e Iling-Junior), ma dopo una conclusione del serbo ben parata da Turati sono i padroni di casa a guadagnare campo e farsi vivi pericolosamente dalle parti di Szczesny con Harroui, la cui conclusione viene deviata in angolo al 72′ dall'estremo polacco.

La traversa colta poco dopo da McKennie con un gran destro a volo precede di poco il gol della vittoria di Vlahovic, realizzato con un gran colpo di testa a sovrastare Monterisi e Romagnoli su preciso cross di McKennie. L'ultima emozione della gara è la rete annullata ancora a Vlahovic per fuorigioco poco prima del 90′: finisce 2-1 per la Juve, che mette il fiato sul collo all'Inter. Il Frosinone resta in 13sima posizione a quota 19, ancora relativamente tranquillo.