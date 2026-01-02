Serie A
video suggerito
video suggerito

La classifica della Serie A secondo gli Expected Points: Napoli 5°, Fiorentina 9ª, Lazio quartultima

La classifica di Serie A secondo i dati relativi agli Expected Points. Il Napoli sarebbe quinto con la Fiorentina nona e la Lazio invece in piena zona retrocessione.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
1 CONDIVISIONI
Immagine

Inter prima, Juventus seconda col Milan di Allegri e il Napoli rispettivamente al terzo e quinto posto con l'Atalanta quarta. Questa la classifica di Serie A al momento secondi gli Expected Points. Si tratta di un dato che possiamo riassumere come indice "meritocratico" e che esprime in modo più accurato il volume di gioco prodotto da una determinata squadra in termine di qualità delle occasioni. E, in poche parole, quanto una squadra giochi bene. Il dato che genera poi i punti totali che dovrebbe conquistare una determinata squadra si basano sugli Expected Goals e di fatto poi determinano gli Expected Points. Ma di cosa stiamo parlando?

Cosa sono Expected Points e come vengono calcolati

Gli expected goals, o "gol attesi" sono l'indice delle reti che ci si aspetta avrebbe dovuto segnare una squadra sulla base di diversi parametri (principalmente le occasioni create). Possiamo dunque vederli come l'indice del grado di efficacia di una squadra. Da questi si generano gli Expected Points (xP) che di conseguenza indicano quanti punti una squadra avrebbe potuto aspettarsi da una partita in base agli Expected Goals (xG) generati e concessi, ovvero una stima della qualità della produzione offensiva nell'arco di un determinato incontro. In tal senso la Serie A in questo momento avrebbe una classifica completamente stravolta con la Lazio addirittura quartultima al diciassettesimo posto e la Fiorentina, oggi ultima, addirittura al nono posto.

La classifica di Serie A secondo gli Expected Points.
La classifica di Serie A secondo gli Expected Points.

La classifica di Serie A secondo gli Expected Points

In base a questo criterio dunque viene generata una classifica che vede l'Inter confermare la propria posizione ma con qualche gol in meno fatto: 28 rispetto ai 35 attuali. Subito dopo la Juventus che avrebbe gli stessi gol subiti ma 25 gol fatti, 2 in più rispetto ai 23 attuali. A spiccare però è il Napoli di Conte quinto ma anche la Fiorentina in questo momento incredibilmente ultima e che invece secondo gli Expected Points sarebbe nona. La viola avrebbe 25 gol segnati e 23 subiti rispetto ai 17 realizzati fino ad oggi e ai 28 subiti. La Lazio al contrario invece secondo gli Expected Points sarebbe quartultima.

Leggi anche
I bookmakers danno speranza alla Fiorentina: due squadre sono date sicure retrocesse, non la Viola
  1. Inter 31
  2. Juventus 30
  3. Milan 28
  4. Atalanta 27
  5. Napoli 27
  6. Como 25
  7. Roma 24
  8. Genoa 23
  9. Fiorentina 23
  10. Bologna 23
  11. Torino 21
  12. Udinese 20
  13. Verona 20
  14. Pisa 19
  15. Sassuolo 19
  16. Parma 19
  17. Lazio 18
  18. Cremonese 17
  19. Lecce 16
  20. Cagliari 16
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
1 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Cagliari-Milan apre il 2026 del calcio italiano, Allegri ritrova Leao per la vetta della classifica
Allegri ha spiegato perché per il Milan è un vantaggio giocare il 2 gennaio contro il Cagliari: "Non sto scherzando"
Taty Castellanos al West Ham per 30 milioni, la Lazio a gennaio farà mercato: Sarri ha chiesto due giocatori
Chi è Manor Solomon, nuovo calciatore israeliano della Fiorentina che i suoi vecchi tifosi ripudiavano
Cagliari-Milan si gioca stasera, calcio d'inizio alle 20:45 dove vederla in TV e streaming: convocato pure Fullkrug
La classifica della Serie A secondo gli Expected Points: Napoli 5°, Fiorentina 9ª, Lazio quartultima
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views