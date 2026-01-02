La classifica della Serie A secondo gli Expected Points: Napoli 5°, Fiorentina 9ª, Lazio quartultima

Inter prima, Juventus seconda col Milan di Allegri e il Napoli rispettivamente al terzo e quinto posto con l'Atalanta quarta. Questa la classifica di Serie A al momento secondi gli Expected Points. Si tratta di un dato che possiamo riassumere come indice "meritocratico" e che esprime in modo più accurato il volume di gioco prodotto da una determinata squadra in termine di qualità delle occasioni. E, in poche parole, quanto una squadra giochi bene. Il dato che genera poi i punti totali che dovrebbe conquistare una determinata squadra si basano sugli Expected Goals e di fatto poi determinano gli Expected Points. Ma di cosa stiamo parlando?

Cosa sono Expected Points e come vengono calcolati

Gli expected goals, o "gol attesi" sono l'indice delle reti che ci si aspetta avrebbe dovuto segnare una squadra sulla base di diversi parametri (principalmente le occasioni create). Possiamo dunque vederli come l'indice del grado di efficacia di una squadra. Da questi si generano gli Expected Points (xP) che di conseguenza indicano quanti punti una squadra avrebbe potuto aspettarsi da una partita in base agli Expected Goals (xG) generati e concessi, ovvero una stima della qualità della produzione offensiva nell'arco di un determinato incontro. In tal senso la Serie A in questo momento avrebbe una classifica completamente stravolta con la Lazio addirittura quartultima al diciassettesimo posto e la Fiorentina, oggi ultima, addirittura al nono posto.

La classifica di Serie A secondo gli Expected Points

In base a questo criterio dunque viene generata una classifica che vede l'Inter confermare la propria posizione ma con qualche gol in meno fatto: 28 rispetto ai 35 attuali. Subito dopo la Juventus che avrebbe gli stessi gol subiti ma 25 gol fatti, 2 in più rispetto ai 23 attuali. A spiccare però è il Napoli di Conte quinto ma anche la Fiorentina in questo momento incredibilmente ultima e che invece secondo gli Expected Points sarebbe nona. La viola avrebbe 25 gol segnati e 23 subiti rispetto ai 17 realizzati fino ad oggi e ai 28 subiti. La Lazio al contrario invece secondo gli Expected Points sarebbe quartultima.