La classifica dei favoriti per il Pallone d'Oro 2025 secondo l'intelligenza artificiale: Lautaro 4° L'esito della Champions League, la finale è PSG-Inter, potrebbe decidere anche la corsa al Pallone d'Oro. Dembélé è il favorito davanti alle stelle del Barcellona e a Lautaro. Donnarumma tra gli outsider.

A cura di Alessio Morra

Il Pallone d'Oro è sempre il premio più ambito, ogni calciatore vuole vincerlo. Ed è il premio, che nel mondo del calcio, desta le maggiori discussioni tra gli appassionati. Il 2025 è un anno senza né Mondiali né Europei, dunque il riconoscimento viene assegnato in base, prevalentemente, all'esito della Champions League. Inter e PSG sono in finale. I calciatori delle due squadre sanno bene di avere la possibilità di fare un en plein eccezionale. Lautaro Martinez è il simbolo dell'Inter, Dembélé quello del Paris, e sembrano i favoriti, ma occhio pure a Gigio Donnarumma e a Lamine Yamal, che nonostante l'eliminazione in semifinale potrebbe avere più di una possibilità.

I favoriti per il Pallone d'Oro secondo l'IA

Chi vince si prende tutto. Probabilmente sarà così, anche se non possono esserci certezze assolute. In questo momento sono quattro i calciatori che appaiono favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro, due dei quali hanno la possibilità di aggiudicarsi soprattutto la Champions il prossimo 31 maggio. Sono Ousmane Dembélé e Lautaro Martinez, i due bomber. Il francese ha segnato 8 gol in questa edizione, mentre il ‘Toro' ne ha realizzati 9. In ogni caso ci sarà un nuovo vincitore dell'ambito riconoscimento. L'Intelligenza Artificiale ha spiegato, mescolando una serie di fattori (dalle quote dei bookmakers alle rispettive annate), perché anche Yamal non può essere escluso dal novero.

Dembélé ha segnato 33 gol in questa stagione con il Paris Saint Germain, otto in Champions.

Dembélé favorito per il Pallone d'Oro

Dembélé da un certo punto in poi della stagione ha cambiato marcia. Luis Enrique è riuscito a incidere su di lui, lo ha accentrato e così gli ha trovato la posizione giusta. 33 gol e 13 assist in 46 partite stagionali, ma soprattutto 27 reti da dicembre in poi. Una macchina, che ha contribuito e non poco al cammino europeo del PSG. L'Equipe, il quotidiano che organizza il premio, lo sponsorizza con forza già da tempo, ma da solo questo non basta, perché vota tutto il mondo. I gol in Champions e quello in semifinale d'andata contro l'Arsenal potrebbero pesare. Ha il venti percento di possibilità secondo l'IA.

Lautaro Martinez prova la doppietta Champions e Pallone d'Oro

Lautaro Martinez è il simbolo dell'Inter, è il capitano, il bomber, e soprattutto è da anni su altissimi livelli. Le sue chance ce le ha, la vittoria della Champions lo metterebbe in pole position, sul piatto anche un palmares stellare. Con l'Inter è arrivato a 151 gol. Dovesse vincere la Champions League conquisterebbe l'unico titolo importante che gli manca, in una bacheca stellare ci starebbe benissimo anche il Pallone d'Oro Dovesse vincerlo diventerebbe il primo calciatore della Serie A a vincere il premio da Kakà (2007).

Lautaro Martinez ha una bacheca stracolma, gli mancano solo Champions e Pallone d'Oro.

Yamal e Raphinha le stelle del Barcellona

In tandem vanno Yamal e Raphinha, che stanno vivendo un'annata eccezionale, ma si sono fermati con il Barcellona a un passo dalla finale. Yamal potrebbe comunque ambire al premio Kopa, che ha già vinto nel 2024 (il Pallone d'Oro dei giovani). Considerato che non ha ancora 18 anni potrebbe avere voti extra, da chi potrebbe premiarlo per l'età. Per molti bookmakers è tutt'ora il favorito numero uno. L'IA gli dà il ruolo di secondo favorito. Il brasiliano con la finale di Champions poteva essere tranquillamente il favorito. La sconfitta con l'Inter peserà tantissimo su Raphinha, che in ogni caso ha fatto uno step impressionante.

Sommer e Donnarumma tra gli outsider

Ci sono poi una serie di outsider. Papabili che potrebbero scalare la classifica vincendo la Champions League. Il primo nome è quello di Sommer, determinante nella semifinale di ritorno con il Barcellona. L'IA suggerisce anche i nomi di Hakimi e Fabian Ruiz, baluardi del PSG, che hanno segnato nella semifinale di ritorno con l'Arsenal, ma al massimo possono finire nella top ten. Non hanno chance di vittoria, ma di essere pure loro nei primi dieci Salah, Mbappé, Rice, Kane e Vinicius.

Gianluigi Donnarumma è stato protagonista assoluto con il PSG, ma solo un portiere ha vinto il Pallone d'Oro, ed era il 1963.

E poi c'è Gigio Donnarumma, che ha avuto un ruolo determinante nel percorso del Paris Saint Germain in questa Champions League. Ha parato due rigori contro il Liverpool, nella partita degli ottavi, è stato decisivo con tre parate mostruose contro l'Aston Villa e pure con l'Arsenal ha dato un grande contributo. Ma le sue chance sono basse pure perché il Pallone d'Oro è una chimera per i portieri. Lo ha vinto solo Lev Jascin, nel lontanissimo 1963, e anche nel 2006 quando Buffon era con forza tra i candidati non riuscì a vincere, anche se il premio rimase in Italia con il successo di Fabio Cannavaro.

Classifica dei favoriti al Pallone d'Oro 2025

Ousmane Dembélé (PSG) 25% Lamine Yamal (Barcellona) 20% Raphinha (Barcellona) 18% Lautaro Martinez (Inter) 15% Mohamed Salah (Liverpool) 10% Yann Sommer (Inter) 5% Robert Lewandowski (Barcellona) 4% Gianluigi Donnarumma (PSG) 2% Kylian Mbappé (Real Madrid) 1% Vinicius (Real Madrid) 0,5%