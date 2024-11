La classe di Ronaldinho non finisce mai: fantastico gol su punizione nel Clásico Legends col Real

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La classe di Ronaldinho rimane intatta e non finisce mai: gran gol su punizione nel Clásico Legends che è stato organizzato in Qatar contro il Real Madrid.

Il fuoriclasse brasiliano, che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2005, e due del FIFA World Player of the Year (2004 e 2005), pur non brillando per forma fisica mostra ancora la sua tecnica i suoi colpi di genio: l'ex Milan ha segnato un fantastico su punizione diretta segnando il secondo gol del Barcellona nel Clasico contro le leggende dei Blancos.

Spettacolo al Clásico Legends: gol Sorin, Ronaldingo, Congo e Figo

La partita si è conclusa sul risultato di 2-2 con Patrick Kluivert che ha sbagliato un calcio di rigore nei minuti finali.

Juan Pablo Sorin ha aperto le marcature, concludendo bene sul secondo palo, prima che Ronaldinho raddoppiasse con un calcio di punizione all'incrocio dei pali dai venti metri. Il Barcellona ha dominato nel primo tempo, mettendo in mostra anche le prestazioni di David Villa e Ludovic Giuly.

Il Real, però, subito dopo l'intervallo ha reagito e si è portato in parità con due gol nel giro di cinque minuti. Edwin Congo prima ha servito un assist per Luis Figo, che da distanza ravvicinata non ha sbagliato, e poi ha approfittato di un errore di Frank de Boer per pareggiare i conti.

Come già anticipato, il Barcellona ha avuto la possibilità di vincere nel finale quando è stato assegnato un calcio di rigore per fallo di Luis Figo su Ricardo Quaresma ma sul dischetto. Tuttavia, il rigore di Patrick Kluivert è stato respinto da Pedro Contreras e così la gara si è conclusa in parità.

Le due squadre si incontreranno di nuovo a Tokyo a dicembre per la rivincita di questo Clásico Legends che ha richiamato molti tifosi e appassionati di calcio in Qatar e lo stesso farà, sicuramente, anche in Giappone. Barcellona e Real Madrid hanno un grande seguito in tutto il mondo e non capita tutti i giorni di rivedere calciatori del calibro di Figo e Ronaldinho in campo.