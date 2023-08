La calciatrice svedese non può credere alla domanda del giornalista: “Ma lo conosci Ibrahimovic?” Una domanda davvero assurda di un giornalista ha creato un momento tra sconcerto e imbarazzo durante la conferenza stampa del portiere della Svezia Zecira Musovic.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi si sono conclusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminili, con le vittorie della Colombia sul Messico per 1-0 e della Francia sul Marocco per 4-0. Il tabellone dei quarti vede adesso questi accoppiamenti: Spagna-Olanda, Giappone-Svezia, Australia-Francia, Inghilterra-Colombia. Arrivati a questo punto, i bookmakers vedono favorite per la vittoria finale le Leonesse inglesi, seguite da Spagna, Giappone e Francia.

La Svezia è soltanto la sesta favorita, ma le scandinave dopo aver fatto fuori clamorosamente ai rigori le due volte campionesse uscenti degli Stati Uniti non si pongono limiti. Intanto si è parlato molto di quello che è accaduto nella conferenza stampa successiva alla vittoria negli ottavi, a causa di una domanda davvero assurda di un giornalista brasiliano, che ha creato un momento tra sconcerto e imbarazzo.

A parlare con i cronisti si è presentata una delle protagoniste del successo sulle statunitensi, il portiere del Chelsea Zecira Musovic, che durante il match aveva effettuato parecchie parate strepitose, al punto da meritare il premio di migliore in campo.

Ad un certo punto, quando è arrivato il suo turno, il giornalista brasiliano non ha trovato di meglio che chiedere alla Musovic se conoscesse Zlatan Ibrahimovic. La 27enne è sembrata colta alla sprovvista dalla domanda, con un'espressione del volto che diceva tutto, e ha risposto: "In Svezia tutti conoscono Zlatan".

La decisione del cronista sudamericano di porre una domanda su Ibrahimovic – peraltro ridicola – piuttosto che sulla partita appena giocata che era stata un susseguirsi di emozioni fino al dramma americano ai rigori, è stata oggetto di critiche pesanti. La giornalista della BBC Sport Emma Smith ha twittato al riguardo: "Ero seduta a due posti di distanza dal giornalista che ha chiesto questa cosa e non potevo credere a quello che avevo sentito. È stato assolutamente irrispettoso, dopo una prestazione incredibile e una partita eccezionale. Inoltre abbiamo ricevuto solo tre domande per Musovic durante la conferenza stampa. Una di queste era questa stronzata". Sicuramente non un momento memorabile…