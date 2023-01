La calca prima della finale dell’Iraq si trasforma in tragedia: due morti e 80 feriti Due uomini sono morti e almeno altri 80 sono rimasti feriti a causa della calca che si è creata prima della finale dell’Arabian Gulf Cup in programma a Bassora, tra Iraq e Oman.

A cura di Alessio Morra

Una notizia drammatica arriva dall'Iraq dove due persone sono morte e almeno altre sessanta sono rimaste ferite a causa della calca formatasi allo stadio di Bassora. La calca si era formata perché decine di migliaia di tifosi si stavano recando allo Stadio di Bassora dove nel pomeriggio si giocherà o meglio si dovrebbe giocare la finale dell'Arabian Gulf Cup, che vedrà in campo proprio l'Iraq, qualificatosi con l'Oman.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 gennaio, è in programma la finale dell'Arabian Gulf Cup. In campo Iraq e Oman. I tifosi iracheni in massa si sono recati allo Stadio di Bassora, nel Sud del paese, ma purtroppo un'occasione di festa si è tramutata in una tragedia. Perché a causa della calca un tifoso è morto e una sessantina sono rimasti feriti, alcuni, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Iraqi News Agency, sono in condizioni molto critiche.

Con il passare delle ore il bilancio si è aggravato ora è di due morti e almeno 80 feriti in Iraq il bilancio della calca formatasi davanti allo stadio di Bassora, nel sud dell'Iraq, mentre gli spettatori si riunivano per assistere alla finale del primo torneo internazionale di calcio nel Paese da 40 anni, l'Arabian Gulf Cup, in cui si dovranno affrontare Iraq e Oman. Lo riferisce l'agenzia di stampa irachena Iraqi News Agency, precisando che alcuni dei feriti sono in condizioni critiche. I video che continuano a uscire sui social sono davvero drammatici, si assiste a immagini realmente drammatiche.

Al torneo partecipano 8 nazionali. È iniziato il 6 gennaio, con squadre provenienti dai 6 Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo – cioè Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – oltre che Yemen e Iraq. È la prima volta dal 1979 che l'Iraq ospita il torneo. È da capire, anche se naturalmente non è la cosa principale adesso, se la finale si disputerà.