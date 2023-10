La battaglia tra tifosi durante Napoli-Milan censurata in TV: cosa è successo allo stadio Durante il primo tempo di Napoli-Milan, al confine tra la curva A azzurra e il settore ospiti occupato dai sostenitori rossoneri, c’è stato un fitto lancio di fumogeni e lo scoppio di alcuni petardi. Gara sospesa per un po’ dall’arbitro Orsato. Le tv hanno censurato tutto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Milan è terminata con un pareggio in campo tra le due squadre. Il risultato di 2-2 maturato al Maradona è stato frutto di un grande spettacolo offerto dai ragazzi di Garcia e Pioli che hanno battagliato oltre 90 minuti per provare a vincere la partita. A rovinare per un po' l'atmosfera di questa splendida sfida è stato però il caos generatosi al confine tra la Curva A del Napoli e il settore ospiti occupato dai sostenitori rossoneri. Nel corso del primo tempo infatti, l'arbitro Orsato è stato costretto a sospendere per alcuni minuti la partita.

Momenti di tensione si sono vissuti per via di un fitto lancio di fumogeni e petardi scandito da cori reciproci che rievocavano la rivalità tra le due tifoserie. Diversi sono i video spuntati sui social che mostrano come a un certo punto quella parte di stadio si fosse colorata di un coloro rosso intenso. Anche in telecronaca si faceva difficoltà ad andare avanti poiché a un certo punto lo scoppio violento di petardi l'aveva fatta da padrona su quella parte dello stadio Maradona. Fortunatamente la situazione non è degenerata rientrando in pochi minuti e le televisioni hanno preferito censurare tutto.

Una parte del Maradona al triplice fischio di Napoli–Milan.

Anche alcuni giocatori in campo a un certo punto avevano notato come qualcosa non stesse andando per il verso giusto sugli spalti. Fumogeni volavano da una parte all'altra creando attimi di paura proprio nel momento in cui la partita era iniziata. Orsato ha sospeso per qualche minuto il match mentre lo speaker di casa, Decibel Bellini, ha richiamato l’attenzione dei tifosi, sollecitando la calma. Situazione che infatti è rientrata anche se c'era il sentore che sarebbe successo qualcosa già in settimana.

Mercoledì il Milan era stato impegnato in Champions League in casa del PSG. Già per le strade di Parigi sin dalle prime ore del pomeriggio precedenti all'inizio della partita, i tifosi rossoneri scandivano cori contro i sostenitori partenopei. Una sorta di preparazione alla sfida del Maradona. Una partita giudicata a rischio scontri sin da subito e che era finita sotto osservazione da parte degli enti competenti. Fortunatamente tutto è rientrato e non si sono segnalate particolari criticità al termine della gara.