Kvaratskhelia legge sull’aereo per Genoa-Napoli, i georgiani individuano cos’è: c’è un mistero Il Napoli ha postato su Instagram le immagini di alcuni calciatori azzurri sull’aereo per Genova, dove stasera la squadra di Garcia sarà impegnata contro il Genoa. Diverso da tutti gli altri sul campo, Khvicha Kvaratskhelia lo è anche fuori: appare immerso nella lettura di un libro, che è svelato dai tifosi georgiani.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Napoli ieri sera è partito in aereo per Genova, dove oggi affronterà al Ferraris il Genoa: una sfida curiosamente caratterizzata dal recente incrocio di entrambe le squadre con la Lazio, finito con esiti opposti. Nella seconda giornata i rossoblù hanno vinto all'Olimpico, mentre nell'ultimo turno prima della sosta la formazione di Garcia ha perso in casa contro i biancocelesti: uno stop che ha fatto perdere i primi punti in questo campionato agli azzurri, che ora sono quinti a tre lunghezze dalle due milanesi capoliste.

C'è tanta voglia di riscattarsi immediatamente in Osimhen e compagni: contro il Genoa toccherà al nigeriano – caldissimo con la sua nazionale, ha segnato una tripletta in un match di qualificazioni per la Coppa d'Africa – e all'altro leader tecnico del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, suonare la carica per dare subito la risposta che i tifosi si attendono. Il 22enne di Tbilisi, frenato a inizio stagione da una condizione non al top e reduce da due sconfitte con la Georgia, sarà titolare nel tridente completato da uno tra Elmas e Raspadori.

Khvicha Kvaratskhelia in azione contro la Lazio: il georgiano è alla seconda stagione col Napoli

Anche se non è ancora il giocatore che ha fatto innamorare Napoli e tutta Europa l'anno scorso (è candidato sia al Pallone d'Oro che al premio The Best FIFA), Kvaratskhelia rappresenta sempre la scintilla primigenia dal calcio più puro, quello cui si chiede di far innamorare i bambini e sognare i tifosi. Un calcio senza sovrastrutture di hype farlocco, di marketing sotto vuoto, di chiacchiere che finiscono quando il pallone rotola. Ecco, quando la sfera di cuoio rotola tra i piedi di Khvicha, si percepisce che quel ragazzo ha qualcosa di diverso.

Il che – come spesso capita quando parliamo di sportivi di alto livello – riguarda anche il Kvaratskhelia fuori dal campo. Giocatore schivo e alieno dalle mode se ce n'è uno, il georgiano sembra catapultato nel presente da un altro tempo, complice quel suo look con le basette. Un'immagine che è stata ulteriormente alimentata dal post del Napoli su Instagram, in cui il club azzurro ha mostrato alcuni calciatori azzurri sull'aereo per Genova.

Nelle immagini si vedono Ostigard impegnato a scegliere qualcosa da vedere sul tablet, Raspadori che smanetta col telefonino e poi Kvaratskhelia col capo chino sulle pagine di un libro, merce rarissima tra i calciatori. L'attaccante azzurro sembra completamente immerso nella lettura e in molti si sono chiesti cosa stesse leggendo: ci hanno pensato i commenti dei tifosi georgiani sotto il post a svelare il titolo del libro tra le mani di Kvara. Si tratta di ‘4.50 From Paddington', romanzo giallo di Agatha Christie pubblicato in Italia col titolo ‘Istantanea di un delitto'.

Se nell'opera della scrittrice britannica c'è un mistero, indubbiamente ce n'è uno anche nel Napoli ed è il talento debordante di Kvaratskhelia: i tifosi azzurri si augurano che ben presto il funambolico georgiano torni al gol, dopo aver già sbloccato la casella assist contro il Sassuolo mandando in rete capitan Di Lorenzo.