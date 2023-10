Kvara e Calabria si abbracciano dopo Napoli-Milan: sfiniti dopo una battaglia l’uno contro l’altro Kvaratskhelia e Calabria si lasciano andare in un lungo abbraccio al triplice fischio di Napoli-Milan. L’esterno georgiano e il capitano dei rossoneri erano sfiniti dopo una battaglia l’uno contro l’altro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Milan è stato uno spettacolo allo stato puro. Una goduria per tutti coloro i quali amano questo sport. Un match a due facce contrassegnato da un primo tempo totalmente dominato dai rossoneri entrati nello spogliatoio avanti 0-2 e da una ripresa che ha visto gli azzurri entrare in campo completamente trasformati. Garcia con i cambi ha cambiato il volto del Napoli dando comunque sempre maggiore spazio di manovra e di azione al solito Kvaratskhelia. Dalla fascia sinistra del georgiano sono passati tutti i palloni più pericolosi dei partenopei.

Una fascia presidiata da capitan Calabria per il Milan ha sin dal primo minuto ha avuto l'arduo compito di contrastare il #77 del Napoli sempre pericolosissimo nell'uno contro uno con dribbling ubriacanti che finiscono quasi sempre per disorientare il proprio avversario. Il difensore rossonero però ha avuto il merito di tenere botta al georgiano giocando una partita attenta, cercando di concedergli poco, andando anche a servire un assist per Giroud nel primo tempo spingendosi in avanti lungo la fascia. A fine partita i due si lasciano andare a un lungo abbraccio.

Uno dei tanti duelli tra Kvara e Calabria in campo.

Il triplice fischio sembra essere una liberazione per entrambi, completamente sfiniti da quella che può essere definita senza ombra di dubbio una battaglia. Kvara tenta di spingere sulla sinistra e Calabria si aiuta come può per arginarlo concedendogli a volte l'out mancino. È la bellezza del calcio in tutta la sua essenza. I due si lasciando andare in quel gesto così semplice ma che ha così grande significato, soprattutto in una serata contraddistinta da un po' di caos sugli spalti. Per un attimo lo sport, in questo caso il calcio, torna in primo piano in tutto e per tutto.

Entrambi hanno dato vita a un match spettacolare che ha visto più volte il georgiano provare a superare Calabria da sinistra. Dribbling da sinistra a destra, contrasti – anche duri – e duelli di ogni tipo che alla fine hanno visto vincere lo sport, la correttezza e il sano agonismo. Al triplice fischio Calabria ha salutato quello che era stato il suo avversario diretto per tutta la partita accogliendolo in quel lungo abbraccio con un sorriso. La ciliegina su un match bellissimo ed equilibrato che però in termini di risultato fa felici solo Inter e Juventus.