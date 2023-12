Kulusevski ha preparato l’esultanza per il figlio nascituro, Richarlison non lo sa e fa un disastro Dejan Kulusevski non vedeva l’ora di dedicare un gol al figlio che nascerà, ma il suo compagno al Tottenham Richarlison ha fatto saltare tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Tottenham ha superato il momento di difficoltà che gli aveva fatto perdere la vetta della classifica della Premier League: con due vittorie consecutive, contro Newcastle e Nottingham Forest, la formazione londinese ha tenuto il passo delle prime. Gli uomini di Ange Postecoglou sono ora quarti a quattro punti dal Liverpool capolista, che sarà impegnato domani ad Anfield contro il Manchester United. Nel match di venerdì sera contro il Forest, gli Spurs si sono imposti per 2-o, grazie alle reti segnate da Richarlison e Kulusevski, e proprio i due uomini partita sono stati protagonisti di un siparietto imprevisto in occasione del gol dello svedese, che non vedeva l'ora di mettere in scena un'esultanza ad hoc.

Kulusevski e Richarlison hanno trascinato il Tottenham contro il Nottingham Forest

Tutto naufragato per colpa del brasiliano, che non sapeva nulla e che ha mandato all'aria – almeno sul momento – il festeggiamento che l'ex juventino aveva in mente per dedicarlo al figlio che nascerà. Richarlison aveva portato in vantaggio il Tottenham poco prima dell'intervallo continuando nel suo ottimo momento di forma, visto che aveva rifilato una doppietta anche al Newcastle. Poi al 65′ è arrivato il raddoppio di Kulusevski, che dopo aver segnato ha cercato il pallone per compiere il classico gesto di metterselo sotto la maglia per mimare il pancione della sua compagna in dolce attesa.

Peccato che nel frattempo Richarlison avesse a sua volta dato sfogo alla propria gioia scaraventando la palla sugli spalti con un calcione. Nonostante il malinteso, il brasiliano è poi riuscito a restituire il pallone a uno sconcertato Kulusevski, che finalmente lo ha potuto mettere sotto la maglietta e si è succhiato il pollice a mo' di ciucciotto per festeggiare la sua prossima paternità.

Gli Spurs hanno poi dovuto stringere i denti per fronteggiare l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Bissouma, arrivata cinque minuti dopo il raddoppio, riuscendo a mantenere inviolata la porta dell'ottimo Vicario. La squadra di Postecoglou è alle prese con parecchi infortuni, ma sta mostrando grande resilienza per superare le difficoltà.