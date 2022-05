Krul s’impegna troppo, Dier è quasi incredulo e scherza sul complotto: “Quanto ti ha pagato?” In Norwich-Tottenham curioso siparietto immortalato dalle telecamere tra il centrocampista ospite Dier e il portiere di casa Krul, “colpevole” di troppe parate decisive.

A cura di Marco Beltrami

La Premier League si è chiusa letteralmente con il botto. Il Manchester City si è laureato campione d'Inghilterra dopo un'eccezionale rimonta in 5′ contro l'Aston Villa, resistendo così ai tentativi di sorpasso in extremis del Liverpool che si è accontentato dunque della seconda piazza. Oltre alla lotta per il titolo a quella per l'Europa e la salvezza, un altro testa a testa si è rivelato intrigante e combattuto fino alla fine. Stiamo parlando della corsa al titolo di capocannoniere, con Son e Salah che si sono sfidati a suon di gol. Com'è andata a finire? Entrambi hanno segnato 23 reti e dunque sono stati premiati con la Scarpa d'Oro della Premier.

Gli Spurs di Antonio Conte, esaltato dalla critica e dai tifosi per essere riuscito a conquistare una qualificazione alla Champions che prima del suo arrivo sembrava irraggiungibile, hanno cercato in tutti i modi di aiutare il sudcoreano a raggiungere il suo obiettivo. Quale occasione migliore se non l'ultima partita della stagione contro il fanalino di coda Norwich, già retrocesso? Nel perentorio 5-0 in favore dei londinesi, c'è stata gloria anche per Son che ha segnato una bella doppietta. Le cose potevano andare anche meglio, se tra i pali della squadra di casa non ci fosse stato Krul autore di una serie di parate importanti.

L'olandese ha impedito con i suoi interventi che il passivo per i suoi diventasse più pesante. Ne sanno qualcosa i giocatori del Tottenham che spesso e volentieri hanno sbattuto sul muro oranje. Dopo una bella parata su Son infatti, il centrocampista della formazione ospite Eric Dier è stato sorpreso dalle telecamere durante uno scambio di battute con Krul. Il calciatore britannico ha voluto scherzare con il portiere tirando in ballo anche il duello a distanza tra il suo compagno e Momo Salah: "Cosa ti ha dato (nel senso di pagare, ndr) Salah amico?". Il portiere che stava semplicemente facendo il suo lavoro, ha risposto con un sorriso a Dier.

Alla fine tutti contenti, anche se Son avrebbe preferito vincere il trofeo in solitaria. Non è un caso che in un altro video si vede proprio la stella del Tottenham chiedere a qualcuno se l'egiziano avesse segnato con i Reds. L'obiettivo di vincere comunque il premio è stato raggiunto, con l'unico che può lamentarsi alla fine è proprio Krul tornato a casa nonostante le sue parate con 5 gol sul groppone. Alla fine però l'esperto olandese può considerare buona una prestazione in cui ha cercato di mettere le proverbiali pezze alle lacune dei suoi compagni di reparto.