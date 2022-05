Il Manchester City ha vinto la Premier League! Finale delirante, da 0-2 a 3-2 in 5 minuti Emozioni a non finire nell’ultima giornata della Premier League, con il City che batte in rimonta 3-2 l’Aston Villa e si laurea campione d’Inghilterra. Il Liverpool batte il Wolverhampton, ma resta secondo.

Dall’incubo al sogno, tutto in pochi intensissimi minuti. Finale eccezionale per un torneo eccezionale e ricco di emozioni fino alla fine, come la Premier League 2021/2022. Il Manchester City che sembrava ad un passo dal baratro e dal rischio di ritrovarsi superato all’ultima curva da parte del Liverpool, è riuscito in soli 5’ a rimettere tutto a posto conquistando il titolo di campione d’Inghilterra. Guardiola è riuscito a battere 3-2 un Aston Villa che a 20’ dal termine aveva rimesso tutto in discussione portandosi sul doppio vantaggio all'Etihad. Inutile il successo dei Reds ad Anfield sul Wolverhampton: gli uomini di Klopp chiudono al secondo posto a meno uno dai neo-campioni della Premier.

Due grandi squadre, capaci di regalare un duello eccezionale fino all'ultimo minuto. Tutti in piedi per Manchester City e Liverpool, per uno dei tornei più divertenti di sempre. Alla fine dunque a trionfare è stata la formazione di Guardiola, in un pomeriggio dalle emozioni molto forti. L'Aston Villa della bandiera Reds Gerrard, intenzionato a fare un regalo alla sua ex squadra, ha spaventato i Citizens portandosi sul 2-0 a 20′ dal termine grazie alle reti di Ings e Coutinho. Tutto mentre il Liverpool non andava oltre l'1-1 contro i Wolves per una situazione che avrebbe permesso al City di laurearsi campione solo per la differenza reti, chiudendo a pari punti con i Reds. La squadra di Guardiola però in 5′ si è letteralmente scatenata e tutto è cambiato, per un pomeriggio indimenticabile all'Etihad.

Gundogan 7' dopo il suo ingresso in campo ha ridotto le distanze per un Manchester City che non ha perso tempo per riportare il pallone in mediana. Due minuti più tardi colpo da biliardo di Rodri con una conclusione dalla distanza spedita all'angolino per il 2-2. Il tripudio poi all'81 ancora con uno scatenato Gundogan per il 3-2 e il sorpasso che vale lo Scudetto.