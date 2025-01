video suggerito

Kramaric distrugge la sua stessa squadra in diretta: “Rischio la più grande multa della storia Kramaric è esploso dopo l’umiliazione che l’Hoffenheim ha ricevuto per mano dal Bayern Monaco: “Questa è una stagione di merda. Se dico quello che penso riceverei la più grande multa della storia della Bundesliga”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Andrej Kramaric è esploso dopo l'umiliazione che l'Hoffenheim ha ricevuto per mano dal Bayern Monaco. Dopo il 5-0 subito dai bavaresi all'Allianz Arena, l'attaccante croato ha mollato ogni tipo di freno e ha messo in pubblico tutta la sua rabbia e frustrazione: "Cosa è andato storto oggi? No, non voglio parlare della partita perché era chiaro che sarebbe successo. È una stagione di merda…e sono morbido perché in realtà direi tante cose che mi passano per la testa sulla società e sulla situazione, ma se lo faccio probabilmente riceverei la più grande multa della storia della Bundesliga".

Il miglior marcatore nella storia dell'Hoffenheim, con 136 reti, è andato a briglie sciolte come difficilmente accade per i calciatori in televisione: Kramaric ha usato parole molto forti anche perché la squadra è in piena zona retrocessione con soli 14 punti in 17 partite di Bundesliga e non vince una partita ufficiale dal 23 novembre (4-3 con il Lipsia in casa).

Kramaric attacca l'Hoffenheim senza freni: "Questa è una stagione di merda"

Kramaric è uno degli uomini di riferimento in campo e per i tifosi dell'Hoffenheim da anno ma dopo la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco è esploso e sulla stessa linea dura ha aggiunto: "C'è un motivo per cui sono arrabbiato con il club e per quello che ha fatto negli ultimi mesi, cioè investire tanti soldi in cambio di niente".

L'attaccante croato ha concluso il suo intervento a ESPN dicendo: "È inutile parlare della partita di oggi, quello di cui voglio parlare è la situazione in generale perché rischiamo la retrocessione. Ci sono buoni giocatori ma evidentemente non funziona nulla. Qualcosa è cambiato, oggi siamo più deboli e c'è una ragione per questo, ma forse in futuro sarò ancora più chiaro".

La scorsa estate ci sono stati diversi cambiamenti a livello dirigenziale del TSG e il direttore sportivo Alexander Rosen ha dovuto lasciare il suo ruolo ma i cambiamenti sono stati accompagnati da massicce proteste da parte dei tifosi, che non capivano il motivo di queste decisioni. Probabilmente, Kramaric si riferiva anche a queste scelte.