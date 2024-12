video suggerito

Koulibaly messo alla porta per far spazio a Neymar: ha deluso le aspettative dell’Al-Hilal Il rendimento di Koulibaly è stato al di sotto delle aspettative e per questo è stato messo fuori rosa dall’Al-Hilal: tolto dalla lista Champions prima dell’addio, al suo posto sarà inserito Neymar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione cambia molto velocemente all'Al-Hilal e adesso il futuro di Neymar sembra indiscutibilmente in Arabia Saudita. Il brasiliano era pronto alla rescissione del contratto per rientrare in patria, ma adesso il club vuole inserirlo nella lista invernale per la Champions League asiatica aprendogli uno spiraglio per ritornare protagonista. Ma per fargli posto bisognerà mandare via qualcuno e il malcapitato è Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato da Marca l'ex difensore del Napoli sarà messo alla porta per lasciare lo slot libero da concedere a Neymar, scelta ben precisa della squadra saudita che ha deciso di far a meno del senegalese fin da subito, a partire proprio dal mercato di gennaio. L'ipotesi infatti è quella della rescissione del contratto oppure del prestito fino alla fine della stagione che precederà l'addio a titolo definitivo.

Koulibaly messo fuori squadra in Arabia Saudita

È a tutti gli effetti una bocciatura quella subita dal difensore che sarà tolto dalla lista invernale della Champions League asiatica dell'Al-Hilal. Al suo posto verrà reintegrato Neymar, al quale il club ha voluto dare una seconda possibilità: il brasiliano sembrava a un passo dall'addio dopo i recenti infortuni, ma qualcosa è cambiato e ora sembra essere di nuovo al centro del progetto. Difficilmente rinnoverà, ma potrà finire la stagione in Arabia Saudita per poi partire a parametro zero, magari per un ritorno al Santos.

La scelta è stata chiara fin da subito. Il rendimento di Koulibaly negli ultimi mesi non ha soddisfatto le aspettative della società che da lui pretendeva molto di più: per questo motivo è stato praticamente scartato e messo alla porta con solo due alternative possibili, quella della rescissione del contratto il prossimo inverno oppure un prestito fino alla fine della stagione. Di sicuro nel prossimo campionato il senegalese vestirà una maglia diversa, dato che all'Al-Hilal non c'è più posto per lui.